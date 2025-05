1 di 3

Nella Piazza Rossa di Mosca si è svolta una parata militare per commemorare l’80° anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista nella Grande Guerra Patriottica del 1941-1945.

La parata è iniziata con la marcia del gruppo stendardi della Guardia d’Onore del Reggimento Preobraženskij, che portava la bandiera nazionale russa e la leggendaria Bandiera della Vittoria attraverso la Piazza Rossa. La Bandiera della Vittoria è stata issata sul Reichstag dai soldati della 150ª Divisione Fucilieri Idritskaja nel maggio 1945, riferisce la Tass.

Il presidente russo Vladimir Putin, veterani di guerra, ospiti e leader stranieri hanno assistito alla parata dalla tribuna centrale in Piazza Rossa. Il ministro della Difesa Andrej Belousov ha assistito alla parata, presieduta dal Comandante in Capo delle Forze di Terra, Generale dell’Esercito Oleg Salyukov.

Alla parata del Giorno della Vittoria sulla Piazza Rossa di Mosca hanno partecipato i leader di 27 stati stranieri, tra cui il presidente cinese Xi Jinping, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, il presidente serbo Aleksandar Vucic, il primo ministro slovacco Robert Fico, il presidente della Republika Srpska Milorad Dodik, il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko, il presidente cubano Miguel Diaz-Canel, il segretario generale del Partito comunista del Vietnam To Lam, il presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi, il presidente palestinese Mahmoud Abbas, il presidente venezuelano Nicolas Maduro, il presidente etiope Taye Atske Selassie, il presidente della Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo e altri dignitari stranieri.

Lo scorso anno, la parata russa del Giorno della Vittoria sulla Piazza Rossa di Mosca ha coinvolto oltre 9.000 soldati, 61 sistemi d’arma e 15 aerei da combattimento. Quest’anno, unità di parata provenienti da 13 paesi hanno preso parte alla parata militare sulla Piazza Rossa di Mosca. I contingenti militari degli stati della CSI includevano unità di parata provenienti da Azerbaigian, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Le truppe degli stati amici includevano unità di parata provenienti da Vietnam, Egitto, Cina, Laos, Mongolia e Myanmar.

Quest’anno, alla parata militare sulla Piazza Rossa di Mosca hanno partecipato oltre 11.000 militari, tra cui 1.500 combattenti dell’operazione militare speciale e 183 sistemi d’arma avanzati e della Seconda guerra mondiale.

Le colonne a piedi delle truppe russe alla parata militare sulla Piazza Rossa di Mosca erano composte da reggimenti e battaglioni delle forze armate e delle branche militari, unità di parata della fanteria Suvorov e della marina Nakhimov, scuole di musica per cadetti e militari, membri del movimento giovanile della Giovane Armata, militari donne, cosacchi, combattenti dell’operazione militare speciale e una banda militare consolidata.

I leggendari carri armati T-34 della Seconda Guerra Mondiale, simbolo indiscusso della Vittoria, tradizionalmente guidavano la colonna meccanizzata durante la parata militare sulla Piazza Rossa di Mosca. Erano seguiti da un gruppo di mezzi leggeri a ruote, tra cui i veicoli blindati multiruolo Tigr-M e VPK-Ural e i veicoli per evacuazione medica Linza. A seguire, i veicoli da combattimento per la fanteria BMP-2 e BMP-3 con moduli di combattimento speciali e i carri armati da combattimento principali T-72B3M, T-80BVM e T-90M Proryv hanno sfilato in Piazza Rossa.

Tra le armi d’artiglieria avanzate presenti alla Parata del Giorno della Vittoria sulla Piazza Rossa di Mosca c’erano gli obici Msta-S, i cannoni d’artiglieria Giatsint-K e Malva. Seguiti dai sistemi di lancio multiplo Tornado-S e dai lanciafiamme pesanti TOS-2 Tosochka.

Per la prima volta, una colonna di truppe con sistemi a pilotaggio remoto ha preso parte alla parata militare sulla Piazza Rossa di Mosca. La colonna era composta da droni da ricognizione Orlan-10 e da droni da sorveglianza/guida Orlan-30, oltre che da droni da combattimento ZALA, Lancet, Garpiya e Geran.

Le truppe missilistiche e la Forza Missilistica Strategica russa erano rappresentate alla parata militare sulla Piazza Rossa di Mosca dai sistemi missilistici tattici Iskander-M, dai lanciatori di missili terra-aria S-400 Triumf e dai sistemi missilistici balistici intercontinentali (ICBM) mobili Yars. L’ultima colonna di mezzi militari includeva i veicoli trasporto truppe blindati su ruote Bumerang.

La parata militare si è conclusa con un sorvolo di aerei da combattimento sulla Piazza Rossa di Mosca. I gruppi acrobatici Russkiye Vityazi (Cavalieri Russi) a bordo di caccia Su-30SM e Strizhi (Swift) a bordo di MiG-29 hanno eseguito l’acrobazia “Kubinka Diamond” sopra il centro di Mosca. Sono stati seguiti da sei aerei d’attacco Su-25 che hanno emesso fumi nei colori della bandiera nazionale russa.