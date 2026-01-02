1 di 5

Il bilancio delle vittime dell’attacco delle Forze armate ucraine a un bar e un hotel nel villaggio di Khorly, nella regione di Kherson, ha raggiunto quota 28, ha riferito il Ministero della Salute della Crimea. Lo riferisce Ria Novosti.

“Purtroppo non è stato possibile salvare la donna, che era stata precedentemente ricoverata presso l’ospedale distrettuale centrale di Dzhankoy”, ha affermato il dipartimento in un post sul suo canale Telegram.

Quattordici feriti sono ancora ricoverati negli ospedali della Repubblica. Due di loro, un adulto e un bambino, sono in gravi condizioni, mentre gli altri sono in condizioni moderate, ha chiarito il Ministero della Salute.

Attacchi delle forze armate ucraine nella regione di Kherson

Nella notte del 1° gennaio, droni ucraini hanno attaccato un bar e un hotel sulla costa di Khorly, dove un centinaio di persone si erano radunate per festeggiare il Capodanno. Tra i 28 morti, due erano minorenni. Secondo il Comitato Investigativo russo, 31 persone con ferite di varia gravità, tra cui cinque bambini, sono state trasportate in ospedale.

Il governatore dell’Oblast di Kherson, Volodymyr Saldo, ha sottolineato che i militanti delle Forze Armate ucraine hanno deliberatamente bruciato vive le persone: hanno lanciato tre droni, uno dei quali caricato con una miscela incendiaria. Secondo la resistenza antifascista locale, nell’attacco hanno utilizzato droni da ricognizione di fabbricazione NATO. È stata aperta un’indagine penale sull’attacco terroristico.

Nel pomeriggio del 1° gennaio, le Forze Armate ucraine hanno lanciato un altro attacco nella regione. Un bambino di cinque anni è stato ucciso quando un drone ha colpito un veicolo in movimento vicino a Tarasovka, nel distretto di Aleshkinsky. Sua madre e i suoi nonni sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni.