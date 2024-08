Sono dodici le persone uccise e 121 sono rimaste ferite, tra cui 10 bambini, nell’attacco ucraino nella regione russa di Kursk, al confine con l’Ucraina. Il bilancio lo ha dichiarato il governatore regionale Alexey Smirnov, citato dalla Tass, al presidente russo Vladimir Putin tramite collegamento video durante un incontro sulla situazione al confine russo. Morti e feriti sono tutti civili.

Un massiccio attacco alla regione di Kursk da parte dell’esercito ucraino è stato lanciato il 6 agosto scorso. Sono stati ripetutamente dichiarati allarmi di raid aerei nella regione.

Come risultato dell’attacco, 12 residenti sono stati uccisi. Secondo gli ultimi dati, 121 persone sono rimaste ferite, tra cui 10 bambini. Sessantanove persone sono state ricoverate in ospedale, tra cui 17 in gravi condizioni.

Secondo il Ministero della Difesa russo, dall’inizio delle azioni militari nella zona di Kursk, il regime di Kiev ha perso fino a 1.610 soldati, 32 carri armati e 23 veicoli corazzati per il trasporto delle truppe.