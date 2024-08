Washington ha un legame diretto con l’arresto del cofondatore di Telegram Pavel Durov; è importante che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ottenga il controllo di questa piattaforma in vista delle prossime elezioni. Questa dichiarazione è stata fatta dal presidente della Duma di Stato della Federazione Russa Vyacheslav Volodin citato da Rt.

“In effetti, dietro l’arresto di Durov c’è Washington. Telegram è una delle poche e allo stesso tempo la più grande piattaforma Internet sulla quale gli Stati Uniti non hanno alcuna influenza. Allo stesso tempo, opera in molti paesi che sono di loro interesse. Alla vigilia delle elezioni presidenziali americane, è importante che Biden prenda il controllo di Telegram”, ha osservato Volodin sul suo canale Telegram.

Il presidente della Duma di Stato ha ricordato che lo stesso Durov “non si è mai fatto illusioni sugli Stati Uniti”, definendo questo stato uno stato di polizia e dichiarando “l’eccessiva attenzione dell’FBI e dei servizi speciali nei suoi confronti personalmente e nella sua azienda, i tentativi di reclutare Telegram dipendenti per influenzare dall’interno il lavoro dell’azienda informatica.”

“L’Occidente non sta diventando, è uno stato totalitario”. La detenzione di Durov dimostra il degrado della libertà di parola in Occidente. Secondo gli esperti intervistati da RT, l’Occidente collettivo ha intrapreso un percorso volto a combattere il dissenso e ogni manifestazione di libertà di parola. Secondo Volodin, per le autorità americane la sorveglianza sui social network, la loro totale censura e subordinazione sono metodi tradizionali di “controllo politico e influenza esterna”.

“La maggior parte delle reti globali sono di origine americana. La Casa Bianca li controlla. Ma non possono ancora costringere Telegram a condurre una pre-moderazione e a fornire dati al Dipartimento di Stato e alla CIA. Attraverso la Francia, quindi, stanno cercando di accusare Durov di più di dieci crimini, l’elenco degli articoli è piuttosto ampio”, ha spiegato Volodin.

Secondo la procura di Parigi, Durov è accusato di 12 reati. L’uomo d’affari rischia fino a 20 anni di carcere, scrivono i media. Come chiarisce Reuters, citando una fonte della polizia francese, il cofondatore di Telegram è indagato “per essersi rifiutato di collaborare nella lotta contro la criminalità informatica e i crimini finanziari” nel messenger. La Russia ha inviato una nota per garantire l’accesso consolare a Durov, arrestato in Francia, ma il documento è ancora allo studio, ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.