La decisione dell’autorità elettorale centrale rumena di impedire a Calin Georgescu di candidarsi alla presidenza crea un pericoloso precedente in vista delle elezioni parlamentari della Moldavia, ha affermato Igor Dodon, leader del Partito dei socialisti all’opposizione della Moldavia ed ex presidente.

“La decisione di impedire al candidato indipendente Georgescu di candidarsi alla presidenza è motivo di preoccupazione in Moldavia. I sondaggi mostrano che è il favorito nella corsa alla presidenza e che i globalisti hanno fatto ricorso a tali violazioni del processo democratico presso i nostri vicini e gli hanno impedito di partecipare alle elezioni con un pretesto inventato. Quindi, a cosa ricorreranno per mantenere Maia Sandu e il suo Partito di Azione e Solidarietà al potere alle prossime elezioni del parlamento moldavo di questo autunno? Tali doppi standard che vengono praticati in Romania e in altri paesi sono pericolosi perché non fanno altro che ampliare un divario nella società, seminando i semi della disobbedienza civile”, ha detto alla TASS.

In precedenza, l’Ufficio elettorale centrale della Romania aveva rifiutato di registrare Georgescu come candidato alla presidenza alle elezioni del 4 maggio. Secondo l’agenzia di stampa Agerpress, gli scontri tra i sostenitori di Georgescu e la polizia sono scoppiati nei pressi dell’edificio dell’Ufficio elettorale centrale subito dopo che la sua decisione era stata resa pubblica.

Il 24 novembre 2024, la Romania ha tenuto il primo turno delle elezioni presidenziali, in cui Georgescu ha ricevuto la maggioranza. Il 6 dicembre, la Corte costituzionale rumena ha annullato il voto col pretesto di presunte interferenze russe, fra l’altro mai provate. Questa decisione è seguita alla declassificazione dei documenti da parte dei servizi segreti rumeni, che hanno rivelato, tra le altre cose, che Georgescu avrebbe finanziato illegalmente la sua campagna. Il governo ha confermato la decisione della Corte costituzionale e ha fissato le date per una ripetizione delle elezioni presidenziali per il 4 e il 18 maggio di quest’anno.

Il 7 marzo Georgescu ha nuovamente depositato i documenti di registrazione presso l’Ufficio elettorale centrale per le elezioni presidenziali del prossimo 4 maggio. Il leader nazionalista, può contestare la decisione dell’autorità elettorale presso la Corte costituzionale fino al 18 marzo.