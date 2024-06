Elezioni europee, a mezzogiorno ha votato il 25,09%. L’astensionismo dilaga

Alle 12 di domenica 9 Giugno 2024 l’affluenza alle urne per le elezioni europee si attesta al 25,09%, secondo i dati provvisori del ministero dell’Interno. Un dato che conferma la tendenza alla forte astensione di sabato in cui ha votato appena il 14,6% degli elettori aventi diritto, cittadini chiamati a votare per il rinnovo dei 76 membri del parlamento europeo.

Nelle cinque circoscrizione a fare la “parte da leone”, come sabato, sono sempre il Nord-Ovest e il Nord-Est, rispettivamente al 28,86 e 27,79 percento, segue il centro (26,63) e poi Sud e Isole con il 21,11 e il 16,92. Altri dati sull’affluenza verranno diffusi alle ore 19 ma occorrerà attendere stasera alle 23 per avere i dati definitivi sull’affluenza.

L’affluenza nelle elezioni regionali in Piemonte, unica regione al voto, alle ore 12 di domenica si attesta al 29,20, mentre alla stessa ora per gli oltre tremila comuni chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali la percentuale è del 34,52 percento.