Europee, Mosca: “Macron e Scholz una vergogna, si ritirino nella pattumiera della Storia”

“La vergogna dell’Europa Macron e Scholz hanno perso miseramente”. Lo afferma il presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin commentando i risultati delle elezioni europee: “Questo è il collasso della politica di Macron”, mentre in Germania “per il partito di Scholz i risultati sono stati i peggiori della storia”, ha scritto Volodin su Telegram aggiungendo che Macron e Scholz “si aggrappano al potere con tutte le loro forze”.

“I risultati in Francia e Germania sono prevedibili. L’economia è stagnante, c’è una crisi migratoria e i Paesi, contrariamente ai loro interessi nazionali, sono coinvolti nella guerra in Ucraina”, ha detto Volodin secondo cui “è giusto che si dimettano e smettano di prendere in giro i loro cittadini”.

Altra stoccata ai due arriva dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha invitato il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il leader francese Emmanuel Macron a ritirarsi e a finire nella “pattumiera della storia” a causa dei risultati delle elezioni al Parlamento europeo.

Secondo Medvedev, i risultati delle elezioni l’Eurocamera riflettono le inadeguate misure di Scholz e Macron per sostenere Kiev a scapito dei cittadini dei loro paesi.

“È ora di dimettersi! Nella pattumiera della storia”, ha detto su X. In precedenza l’addetto stampa del presidente russo Putin, Dmitry Peskov, aveva definito la situazione in Francia dopo le elezioni del Parlamento europeo “una questione interna dello Stato”, senza giudicare l’esito catastrofico delle elezioni per i due leader.