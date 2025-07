Gaza, gli Usa sempre accanto al criminale Netanyahu: Sanzionata Francesca Albanese

L’amministrazione degli Stati Uniti attraverso il segretario di Stato Marco Rubio ha sanzionato l’italiana Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i Diritti Umani nei Territori Palestinesi Occupati. Una decisione, quella dell’amministrazione Trump che si discosta nettamente rispetto alle urla di disperazione che provengono da Gaza dove è in atto un sistematico sterminio di civili palestinesi, a decina di migliaia solo bambini, da parte del governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu, su cui pende un mandato di arresto internazionale per crimini di guerra.

“Oggi impongo sanzioni alla relatrice speciale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Francesca Albanese, per i suoi illegittimi e vergognosi tentativi di indurre la Corte penale internazionale ad avviare azioni contro funzionari, aziende e dirigenti statunitensi e israeliani”, spiega Rubio su X.

“La campagna di guerra politica ed economica di Albanese contro Stati Uniti e Israele non sarà più tollerata. Sosterremo sempre il diritto all’autodifesa dei nostri partner. Gli Stati Uniti continueranno a intraprendere tutte le azioni che riterranno necessarie per rispondere alle proteste legali e proteggere la nostra sovranità e quella dei nostri alleati”.

Today I am imposing sanctions on UN Human Rights Council Special Rapporteur Francesca Albanese for her illegitimate and shameful efforts to prompt @IntlCrimCourt action against U.S. and Israeli officials, companies, and executives.

Albanese’s campaign of political and economic…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 9, 2025