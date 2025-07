Gaza, in 24 ore quasi cento morti. Diverse vittime ai valichi “trappola” per il cibo

Gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 31 persone a Gaza dall’alba di mercoledì. Fonti mediche hanno riferito ad Al Jazeera che almeno trentuno palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane in tutta Gaza dall’alba di oggi, tra cui sette richiedenti aiuti alimentari. Sommando il bilancio, in sole 24 ore l’Idf ha ucciso quasi un altro centinaio di civili palestinesi. La mattanza è continua, giorno e notte, coi coloni che avanzano per fare razzie nelle case dei palestinesi e sradicando ulivi.

“Abbiate pietà dei nostri figli!”

L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, Unrwa, afferma che più di un milione di bambini a Gaza soffrono la fame, poiché Israele ha consentito l’ingresso nella Striscia solo di una piccola quantità di cibo e di aiuti umanitari da marzo.

“Speriamo che latte in polvere e pannolini per bambini siano ammessi e che i valichi di frontiera vengano aperti per consentire l’ingresso del cibo”, ha detto ad Al Jazeera la madre di un bambino malnutrito. “Come madri, vediamo i nostri figli soffrire e questo ci ferisce”.

Le mense di beneficenza che rappresentavano un’ancora di salvezza per centinaia di migliaia di sfollati palestinesi hanno chiuso, costringendo la gente a raschiare via i pezzetti di legumi rimasti.

“Ma è commestibile?! È commestibile?!” ha esclamato una donna palestinese, mostrando un sacchetto contenente alcuni legumi. “Devo dare da mangiare ai miei figli! È commestibile?! Gente, abbiate pietà di noi! Abbiate pietà dei nostri figli!”

Ahmed Abed, uno sfollato, ha raccontato ad Al Jazeera di non sapere cosa dire ai suoi figli affamati.

“Non c’è niente, né cibo, né acqua. Non sappiamo come gestire i bambini. Cosa diciamo loro quando chiedono cibo?”

Lunedì altre 60 vittime e decine di feriti

Lunedì, le forze israeliane hanno ucciso più di 60 palestinesi, tra cui 11 persone mentre cercavano cibo nei varchi trappola gestiti dalla “Gaza Humanitarian Foundation” diretta emanazione di Israele e Stati Uniti. Violenti attacchi sono stati sferrati in tutta Gaza, mentre i carri armati si sono spinti per la prima volta nei distretti meridionali e orientali di Deir el-Balah.

Diversi bambini sono morti di fame a Gaza

Diversi bambini sono morti di fame a Gaza, mentre il blocco israeliano della Striscia sta gettando la città in una crisi di malnutrizione sempre più grave. E’ la più grave crisi umanitaria della storia recente.

Il direttore dell’Unrwa Philippe Lazzarini afferma che medici, infermieri e altri operatori sanitari a Gaza “stanno svenendo per la fame e la stanchezza”.

Intanto, lunedì i ministri degli Esteri di 25 paesi e il commissario dell’Unione europea hanno chiesto la fine immediata dell’assedio militare nella Striscia e Cisgiordania, affermando che le sofferenze a Gaza hanno “raggiunto nuove e intollerabili intensità”.

La maggior parte dei pazienti ricoverati negli ospedali di Gaza è dovuta alla malnutrizione

Il blocco di Gaza da parte di Israele ha gettato la Striscia in una grave crisi di malnutrizione, rendendo i bambini particolarmente vulnerabili alla fame.

Umm Musab al Dibs non riesce a contenere l’emozione mentre è seduta al capezzale del figlio quattordicenne gravemente malnutrito all’ospedale al-Shifa di Gaza City. Ora pesa meno di 10 kg.

“Pesava 40 kg ed era il pilastro della nostra famiglia, sosteneva me e le sue sorelle”, ha raccontato ad Al Jazeera.

Al-Shifa, il più grande ospedale della Striscia di Gaza, ha registrato ultimamente un forte aumento dei casi di malnutrizione, ma ha difficoltà a curare i pazienti a causa della grave carenza di forniture mediche.

“La maggior parte dei pazienti ricoverati di recente in ospedale non soffre di ferite di guerra ma di grave malnutrizione”, ha detto ad Al Jazeera Moataz Harar, primario del pronto soccorso dell’ospedale.

“Anche alcuni dei nostri operatori sanitari sono svenuti per mancanza di cibo. La situazione è grave, ma non è una novità. È solo che il numero sta aumentando rapidamente.”

Hussam, un neonato gravemente malnutrito, è stato portato ad al-Shifa dalla madre, che chiedeva disperatamente aiuto. I medici hanno descritto le sue condizioni come gravissime.

“A causa della situazione attuale, non c’è latte artificiale, né cibo, né bevande. Questa è carestia. Non posso soddisfare i bisogni di mio figlio”, ha detto.

“Siamo stati ricoverati venerdì e da allora mio figlio sopravvive grazie alla flebo. Non riesce a camminare.”, ha detto.