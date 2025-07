Gaza, Israele non si ferma e fa strage di civili. 650mila bambini rischiano di morire di fame

E’ di almeno una settantina di morti e decine di feriti il bilancio provvisorio dei raid israeliani nella Striscia di Gaza, nelle ultime 24 ore. Lo riportano media arabi, citando fonti mediche, che scrivono come in maggioranza le vittime siano bambini, chi sotto i raid dell’Idf chi per fame nei lager trappola degli aiuti umanitari.

I soldati israeliani hanno preso di mira case palestinesi, tende e luoghi di ritrovo di civili in diverse parti di Gaza.

Quattro palestinesi sono rimasti uccisi quando gli aerei militari israeliani hanno preso di mira un edificio che ospitava sfollati nei pressi dell’Università islamica di Gaza, nella città di Gaza.

Quattro palestinesi sono stati uccisi e 10 sono rimasti feriti in un attacco israeliano che ha preso di mira un’abitazione nel quartiere di Tuffah, nella parte orientale della città di Gaza.

Tre membri della stessa famiglia sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti quando l’esercito israeliano ha preso di mira un appartamento nel quartiere di Sheikh Radwan a Gaza City. Due palestinesi sono stati uccisi quando Israele ha centrato anche una casa nel quartiere di Rimal.

Inoltre aerei da guerra israeliani hanno ucciso sette palestinesi in due raid sulla città di Deir al-Balah. Due donne palestinesi sono state uccise anche in un attacco contro un appartamento nella zona est della città.

Tre palestinesi hanno perso la vita quando Israele ha colpito una tenda che ospitava civili sfollati nei pressi dell’ospedale dei martiri di Aqsa a Deir al-Balah.

Una ragazza è stata uccisa e molte persone sono rimaste ferite in un attacco israeliano contro una casa nella zona di Husseiniya, nel campo profughi di Nusayrat.

Undici palestinesi, tra cui una donna e dei bambini, sono rimasti uccisi in un attacco degli aerei da guerra israeliani contro le tende che ospitavano civili sfollati nella zona di Mawasi di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale.

Altri due palestinesi sono stati uccisi in un altro attacco israeliano nella zona di Sheikh Nasser, a est di Khan Younis.

21 palestinesi uccisi nell’attacco dell’esercito israeliano contro i civili nei punti di distribuzione degli aiuti. Secondo fonti ospedaliere, citate da Anadolu, i soldati israeliani hanno aperto il fuoco sui palestinesi in attesa di aiuti umanitari a Rafah, nella striscia di Gaza meridionale.

È stato riferito che 21 palestinesi sono stati uccisi e 50 persone sono rimaste ferite in seguito al fuoco aperto dai soldati israeliani.

Dal 27 maggio, il bilancio delle vittime a Gaza è salito a 809 e quello dei feriti a 5.249, a seguito di attacchi sistematici contro i palestinesi nelle aree di distribuzione di aiuti istituite dalla Gaza Humanitarian Relief Foundation, Ong guidata da Israele e Stati Uniti, che col pretesto di aiuti umanitari, tendono trappole a cielo aperto per donne, anziani e bambini affamati

Gaza: 67 bambini morti finora per malnutrizione, oltre 650.000 a rischio immediato

Fonti mediche a Gaza citate da Wafa, hanno confermato oggi che almeno 67 bambini sono morti per grave malnutrizione negli ultimi mesi, mentre la crisi umanitaria si aggrava sotto l’assedio in corso da parte di Israele, ormai al suo 133° giorno consecutivo.

La crisi è ben lungi dall’essere finita: più di 650.000 bambini sotto i cinque anni, su 1,1 milioni di bambini nella Striscia di Gaza, affronteranno rischi immediati e potenzialmente letali di malnutrizione acuta nelle prossime settimane. E’ in corso una carestia molto grave nei territori occupati.

Il blocco totale, imposto dall’inizio di marzo, ha bloccato completamente l’ingresso di cibo, medicine e carburante, provocando quella che gli esperti definiscono una delle carestie più gravi provocate dall’uomo nella storia recente.

Solo negli ultimi tre giorni, sono state segnalate decine di ulteriori decessi a causa della fame e della mancanza di nutrienti essenziali e integratori medici. Medici e operatori umanitari descrivono le condizioni come “oltre i livelli di crisi”, con bambini che arrivano nelle strutture mediche emaciati e privi di sensi.

L’assedio ha preso di mira in particolar modo la popolazione civile, bloccando farina, latte in polvere per neonati, alimenti terapeutici e forniture mediche essenziali, in quella che i gruppi per i diritti umani e le organizzazioni umanitarie avvertono essere una sistematica politica di fame.

Attualmente, oltre 1,25 milioni di persone a Gaza vivono in condizioni di fame catastrofica e il 96% della popolazione soffre di grave insicurezza alimentare. Oltre un milione di bambini sono direttamente colpiti.