Gaza, sabato in poche ore 50 morti. Palestinesi massacrati ai varchi degli aiuti

Almeno 50 palestinesi, tra cui 32 persone nei pressi dei siti di aiuti alimentari a Rafah, sono stati uccisi sabato mattina negli attacchi israeliani a Gaza. Lo riferisce l’emittente araba Al Jazeera.

Il Programma Alimentare Mondiale (PAM) ha affermato che centinaia di migliaia di palestinesi a Gaza sono “sull’orlo di una fame catastrofica”, con una persona su tre nell’enclave che non mangia per giorni interi.

I decessi per malnutrizione sono decine e il poco cibo che filtra ai valichi controllati dall’Idf e gestiti da una Ong israelo-americana (definiti una trappola mortale) è -secondo fonti arabe su Telegram -, anche scaduto e avariato, con insetti all’interno dei sacchi di farina.

La Palestina chiede alla comunità internazionale di intervenire per fermare il “genocidio della fame” a Gaza

Intanto, il vicepresidente palestinese Hussein al-Sheikh ha rilasciato una dichiarazione sulla questione sul suo account X in cui spiega che “l’Autorità Nazionale Palestinese ha inviato messaggi urgenti ai paesi e ai leader del mondo, chiedendo che vengano adottate misure immediate e serie per porre fine al genocidio della fame che viene inflitto al popolo palestinese e che sta distruggendo i bambini di Gaza”, ha affermato lo sceicco.

Il vicepresidente Sheikh ha dichiarato che la situazione a Gaza è vergognosa per coloro che restano in silenzio al riguardo e ha sottolineato che gli attacchi di Israele devono cessare immediatamente e il popolo palestinese deve essere salvato.

La guerra di Israele a Gaza ha causato almeno 58.667 morti (oltre 100mila secondo altre fonti) e oltre 139.974 feriti. La carestia nei territori occupati si stima possa mettere a rischio la vita di 650mila persone, larga parte delle quali bambini, donne e anziani vulnerabili.