Gli attacchi israeliani a Gaza uccidono 34 persone in poche ore

Continuano incessanti i bombardamenti di Israele sulla Striscia di Gaza assediata: dall’alba di giovedì sono stati uccisi almeno 34 palestinesi, tra cui 15 persone che chiedevano cibo ai valichi controllati dall’Idf, secondo quanto scrive l’emittente araba Al Jazeera. Decine i feriti.

Una fonte del complesso medico Nasser di Khan Younis afferma che un giovane di Rafah è morto di fame, scrive l’emmittente. In precedenza, i medici avevano dichiarato che il bilancio totale delle vittime della fame dall’inizio della guerra era di 154, inclusi 89 bambini, ma non è chiaro poiché sfuggono tanti luoghi della Striscia che sono senza ospedali e medici, quindi le vittime della carestia potrebbero essere molte di più.

E c’è terrore tra adulti e bambini assediati dai bombardamenti e dalla carestia. Se scampano ai primi rischiano di essere uccisi ai valichi dove si recano per prendere un pacco di farina, con l’esercito israeliano che spara raffiche di mitra. Fanno impressione le immagini diffuse da Gaza che ritraggono migliaia di persone assalire letteralmente i camion di aiuti umanitari.

L’esercito israeliano giovedì mattina ha preso di mira un appartamento residenziale di una famiglia palestinese nel nord di Gaza City, uccidendo tre persone e ferendone altre. L’attacco ha anche innescato un incendio sul posto.

Diverse persone sono state uccise quando l’esercito israeliano ha bombardato le tende dei palestinesi sfollati a Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale.

Gli attacchi dei droni israeliani hanno ucciso altri cinque civili, quattro dei quali bambini, e ne hanno feriti più di 15 nella zona di Al-Mawasi, nella città meridionale di Khan Younis.

L’esercito israeliano, respingendo le richieste internazionali di cessate il fuoco, ha perseguito una brutale offensiva su Gaza dal 7 ottobre 2023, uccidendo oltre 60.000 palestinesi. I bombardamenti incessanti hanno devastato l’enclave e causato carenze alimentari.

Lunedì, i gruppi israeliani per i diritti umani B’Tselem e Medici per i diritti umani hanno accusato Israele di commettere un genocidio a Gaza, citando la distruzione sistematica della società palestinese e lo smantellamento deliberato del sistema sanitario del territorio.

Lo scorso novembre, la Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e per il suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l’umanità a Gaza.

Israele deve inoltre affrontare un caso di genocidio presso la Corte internazionale di giustizia per la sua guerra nell’enclave palestinese.

Intanto, in tutto il mondo si moltiplicano le dimostrazioni di protesta contro Israele. Sono milioni le persone che scendono in strada a manifestare solidarietà al popolo palestinese per il genocidio che stanno subendo per mano dell’esercito di Netanyahu.