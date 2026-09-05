I negoziatori americani Steven Witkoff e Jared Kushner sono arrivati ​​in Russia. Lo riferiscono i media russi.

Oggi il loro aereo è atterrato all’aeroporto di Vnukovo di Mosca dove i negoziatori sono stati accolti dal capo del Fondo russo per gli investimenti diretti e dal rappresentante speciale del presidente, Kirill Dmitriev.

Dall’aeroporto si sono recati insieme nel centro di Mosca a bordo di un’auto Aurus.

Witkoff e Kushner si sono quindi diretti alla residenza dell’ambasciatore americano, Spaso House.

Con l’arrivo degli inviati di Trump il presidente russo Putin ha ordinato il cessate il fuoco a Kiev per tre giorni

Vladimir Putin ha ordinato un cessate il fuoco su Kiev per tre giorni, ha annunciato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato da Ria Novosti.

Ciò è legato ai preparativi per i contatti con gli americani. Oggi il presidente incontrerà i negoziatori Steven Witkoff e Jared Kushner.

Peskov ha aggiunto che, come affermato dal presidente della Casa Bianca Donald Trump, non si sta parlando di nuove idee per una soluzione del conflitto ucraino. Ha inoltre esortato tutti a non fare previsioni e ad attendere l’incontro.

Il giorno prima, il leader americano aveva annunciato che i suoi inviati avrebbero presentato una proposta per porre fine al conflitto in Ucraina durante la loro visita a Mosca. Tuttavia, non aveva rivelato i dettagli dell’iniziativa.

Martedì, Putin ha sottolineato che Mosca è aperta al dialogo con chiunque lo desideri. Il presidente ha spiegato che i rappresentanti della Casa Bianca sono sempre ospiti graditi e che il Cremlino è lieto di collaborare con loro.

In precedenza, aveva sottolineato che la Russia è pronta a tornare ai negoziati e a discutere tutti i dettagli e le questioni sollevate in Alaska nell’agosto del 2025.

La visita propedeutica del capo della Cia a Mosca

Nell’ultima settimana di Agosto il capo della CIA statunitense John Ratcliffe era volato a Mosca con un aereo militare per un incontro coi servizi segreti russi. Probabilmente il viaggio di Ratcliffe era prepaparatorio all’incontro odierno tra gli inviati di Trump e Putin i quali discuteranno delle ipotesi sul tavolo per porre fine alla guerra in Ucraina.