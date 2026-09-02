BRUXELLES, 2 settembre. /TASS/. Karen Malayan, capo della missione russa presso l’Unione Europea, ha respinto con fermezza le accuse infondate del blocco secondo cui sarebbe stata la Russia a piazzare un drone all’aeroporto di Lipsia il mese scorso, sostenendo che si tratta di una storia inventata per distogliere l’attenzione dei cittadini dell’UE dalla triste situazione attuale in Europa, ha riferito la missione russa all’agenzia TASS.

“Il capo della missione diplomatica russa presso l’UE ha respinto con fermezza quest’ultima serie di accuse infondate da parte dell’UE. Ha osservato che l’ultima provocazione con i droni, questa volta a Lipsia, ha lo scopo di distogliere l’attenzione degli europei dal deterioramento della situazione socioeconomica nell’Unione europea e dalla crisi di fiducia nelle sue élite politiche, in particolare in Germania”, hanno affermato i diplomatici russi.

La missione ha sottolineato che, quando l’incaricato d’affari russo è stato convocato dal Servizio europeo per l’azione esterna in merito all’incidente di Lipsia, le autorità dell’UE che sostengono l’Ucraina “sono state informate direttamente della natura terroristica del regime di Kiev”.