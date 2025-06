Iran: Se Stati Uniti coinvolti in conflitto valutiamo attacchi a navi e basi Usa in MO

L’Iran sta valutando la possibilità di colpire le navi della Marina statunitense se Washington dovesse partecipare direttamente al conflitto al fianco di Israele. Lo ha detto un alto funzionario iraniano all’emittente televisiva araba Al Jazeera, citata dalla Tass.

“Qualsiasi intervento diretto degli Stati Uniti nel conflitto si tradurrà in una minaccia senza precedenti per le navi nemiche”, ha dichiarato il funzionario all’emittente. Secondo lui, l’Iran starebbe valutando attacchi contro “obiettivi marittimi e posizioni nemiche” qualora gli Stati Uniti partecipassero all’operazione israeliana.

L’Associated Press ha riportato, citando dati di immagini satellitari, che la Marina statunitense ha ritirato tutte le sue navi da guerra dalla base in Bahrein, dove ha sede la Quinta Flotta statunitense.

L’agenzia di stampa ha osservato che il trasferimento delle navi è una misura comune per garantire la sicurezza della flotta in caso di aumento della minaccia. In precedenza, l’agenzia di stampa iraniana Mehr aveva riferito che Teheran aveva ufficialmente notificato alle autorità britanniche, statunitensi e francesi che le loro strutture militari nei paesi del Medio Oriente e del Golfo Persico sarebbero state bersaglio di attacchi iraniani se avessero aiutato Israele a respingere gli attacchi della Repubblica Islamica.

L’Iran citato da media arabi – avrebbe inoltre deciso che nessuna nave non autorizzata da Teheran potrà attraversare lo Stretto di Hormuz, di fatto paralizzando il commercio di risorse energetiche. Se le consegne di risorse di gas e petrolio interne all’Iran sono garantite e fluiscono come sempre, la distruzione della raffineria di Haifa e la paralisi del commercio di gas e petrolio attraverso lo stretto di Hormuz metterà in ginocchio Israele che ha già difficoltà a rifornire i jet tanto da richiedere il rifornimento a Cipro attraverso aerei cisterna USA. Situazione identica per il gas: Israele ha annunciato che l’erogazione sarà sospesa per molti giorni.