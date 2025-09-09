Israele lancia missili in Qatar sui luoghi dei negoziati di pace: vittime e feriti

L’aeronautica militare israeliana ha schierato 15 aerei da combattimento per colpire i leader del movimento della resistenza palestinese Hamas, che si troverebbero in Qatar, ha riferito la radio dell’esercito israeliano citata da altri media. I leader di Hamas erano a Doha per discutere dei negoziati di pace.

Secondo il rapporto, 10 missili sono stati sganciati a intervalli di diversi secondi tra un attacco e l’altro. Sono stati colpiti più di un obiettivo. Il bilancio provvisorio parla di almeno 6 vittime diversi feriti. L’operazione era in preparazione da diversi mesi, ha aggiunto la radio dell’Idf. L’aereo ha effettuato il rifornimento di carburante in volo ed è rientrato integro in Israele dopo aver completato la missione.

In precedenza, l’ufficio stampa dell’esercito israeliano aveva confermato un attacco mirato contro alti funzionari di Hamas, ma non ne aveva rivelato il luogo. L’annuncio coincideva con le segnalazioni di esplosioni a Doha. Il governo del Qatar ha condannato Israele, accusandolo di mettere in pericolo i civili.

L’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha successivamente affermato che l’operazione contro i leader di Hamas era stata pianificata ed eseguita esclusivamente da Israele, con Tel Aviv che se ne assumeva la piena responsabilità. La dichiarazione non faceva alcun riferimento al Qatar.

Hamas smentisce uccisione dei suoi leader a Doha

Hamas ha smentito le notizie sulla morte di suoi alti funzionari dopo l’attacco israeliano alla capitale del Qatar, Doha.

“Confermiamo che il tentativo del nemico di uccidere i membri delle delegazioni ai colloqui è fallito”, ha affermato in una dichiarazione pubblicata sul suo canale Telegram della resistenza palestinese.

Tuttavia, ha confermato che l’attacco ha causato la morte di sei persone, tra cui il figlio del leader del movimento nella Striscia di Gaza, Khalil al-Hayya, Humam, e un militare del Qatar. I radicali hanno attribuito la responsabilità dell’attacco a Israele e agli Stati Uniti, che, a loro dire, sostengono i crimini dell’esercito israeliano.

Hamas ha anche affermato che non cambierà la sua posizione nei colloqui per il cessate il fuoco a Gaza dopo l’attacco israeliano a Doha e ha accusato Israele di non essere pronto per la pace.

“L’attacco al team negoziale quando i suoi membri hanno discusso la proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump [su Gaza] dimostra che [il primo ministro israeliano Benjamin] Netanyahu e il suo governo non sono disposti a firmare un accordo di pace e cercano di vanificare tutti gli sforzi compiuti da altri paesi su questa strada. <…> Questo passo codardo non ci farà cambiare posizione: continuiamo a chiedere la fine immediata dell’aggressione a Gaza, il ritiro delle truppe da lì e uno scambio di prigionieri, nonché il ripristino dell’enclave”, ha affermato Hamas.

