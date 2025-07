Israele uccide 26 persone negli attacchi a Gaza, usando droni “pieni di chiodi”

Almeno 26 palestinesi sono stati uccisi dall’alba di venerdì a Gaza in attacchi israeliani, hanno riferito fonti mediche ad Al Jazeera, mentre il sistema sanitario decimato dell’enclave assediata e bombardata, sopraffatto da un flusso quotidiano di feriti, costringe i medici a decidere chi curare per primo.

Tra gli ultimi omicidi di venerdì, tre persone sono morte in un attacco israeliano al quartiere di Tuffah, nella parte orientale di Gaza City. Cinque persone sono state uccise anche in un attacco aereo israeliano a Jabalia an-Nazla, nel nord di Gaza.

Nelle ore precedenti, un attacco israeliano aveva colpito le tende che ospitavano i palestinesi sfollati ad al-Mawasi, nel sud di Gaza – precedentemente designata come cosiddetta “zona sicura”, innescando un grave incendio e uccidendo almeno cinque persone, tra cui neonati. Al-Mawasi è stata ripetutamente sottoposta a un fuoco mortale da parte di Israele. Il bilancio delle vittime comprende anche sei persone che cercavano disperatamente aiuto.

Il corrispondente di Al Jazeera, Hani Mahmoud, sul posto, ha dichiarato che i feriti, compresi i bambini, sono stati trasferiti all’ospedale Nasser. Alcuni presentavano ferite compatibili con attacchi con droni.

“I missili dei droni sono pieni di chiodi, metalli e schegge che esplodono ad alta velocità, causando emorragie interne”, ha detto Mahmoud. “Questi attacchi sono in aumento e prendono di mira le persone in grandi folle, nei mercati o mentre sono in coda per l’acqua.

“Mentre Israele afferma di utilizzare armi sofisticate, quando guardiamo sul campo, vediamo il numero delle vittime contraddire ciò che dice Israele”, ha aggiunto.

“Cosa dovremmo fare? Morire a casa?”

Il persistente e punitivo blocco di Gaza da parte di Israele sta costringendo i medici nelle strutture sanitarie sovraffollate a prendere decisioni difficili su chi curare.

I pazienti affetti da malattie croniche sono spesso i primi a essere esclusi perché i pronto soccorso sono sovraffollati dai feriti degli attacchi israeliani.

“Prima della guerra, facevo la dialisi tre volte a settimana, con sedute di quattro ore ciascuna. A quel tempo, la situazione era stabile, il trattamento era efficace e tornavamo a casa sentendoci bene e riposati”, ha raccontato ad Al Jazeera Omda Dagmash, una paziente in dialisi, all’ospedale al-Shifa di Gaza City, ormai a malapena funzionante.

“Ora riusciamo a malapena a percorrere il tragitto fino all’ospedale, soprattutto perché non mangiamo bene.”

Ad al-Shifa, il programma di dialisi è stato ridotto a sedute più brevi e meno frequenti. Per alcuni, è una questione di vita o di morte.

“Il viaggio qui è lungo e costoso”, ha detto Rowaida Minyawi, una paziente anziana. “Dopo tutta questa stanchezza, a volte non riusciamo a trovare una cura. Ho malattie cardiache, ipertensione e diabete. Anche le medicine che prendiamo non sono buone. Cosa dovremmo fare? Morire a casa?”

Oltre a dare priorità ai pazienti, gli operatori sanitari affermano di dover ridurre al minimo le operazioni, poiché senza carburante non c’è più energia e non c’è modo di salvare vite umane.

“Solo pochi reparti sono operativi. Abbiamo dovuto tagliare l’elettricità agli altri”, ha detto Ziad Abu Humaidan, del dipartimento di ingegneria dell’ospedale.

“I cortili dell’ospedale si sono trasformati in cimiteri, anziché in un luogo di cura e guarigione. Senza elettricità, non c’è illuminazione, non ci sono attrezzature mediche funzionanti e non c’è supporto per altri servizi essenziali.”

In Israele cala il sostegno alla guerra

Secondo un sondaggio d’opinione condotto dal quotidiano israeliano Maariv, circa il 44 percento degli israeliani ritiene che il proseguimento della guerra a Gaza non consentirà di raggiungere gli obiettivi del Paese.

Il 42 percento degli intervistati ha dichiarato di credere che gli scontri porteranno al raggiungimento degli obiettivi, mentre l’11 percento degli intervistati si è detto indeciso.

Maariv ha anche osservato che tra coloro che sostengono l’attuale governo di coalizione, il 73 percento pensa che l’esercito raggiungerà i suoi obiettivi, mentre il 70 percento dei sostenitori dell’opposizione la pensa diversamente.

Nel frattempo, giovedì Israele ha dovuto affrontare una rara reazione dopo aver bombardato l’unica chiesa cattolica di Gaza, uccidendo tre persone e ferendone almeno 10.

Secondo quanto affermato dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha contattato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo aver avuto una “reazione non positiva” all’attacco.

Dopo la telefonata, Netanyahu ha attribuito l’attacco a “munizioni vaganti” e ha aggiunto che Israele stava indagando sull’incidente.

Hamas ha definito l’attacco “un nuovo crimine commesso contro luoghi di culto e sfollati innocenti” che si inserisce nel contesto di una “guerra di sterminio contro il popolo palestinese”.