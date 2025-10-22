La Russia effettua una esercitazione nucleare. Putin: “Mettiamoci al lavoro”

1 di 7

Oggi la Russia ha effettuato una esercitazione delle forze nucleari strategiche a scopo di deterrenza contro le aggressioni militari. Lo riferisce la Tass aggiungendo che il presidente della Federazione russa Vladimir Putin ha affermato che “l’addestramento è un’esercitazione di routine”, sebbene l’odierno contesto internazionale sia di massima tensione tra l’Occidente e la Russia.

“Oggi abbiamo in programma un’esercitazione di gestione strategica delle forze nucleari, come ha appena riferito il ministro della Difesa. Mettiamoci al lavoro”, ha detto il capo dello Stato russo mentre comunicava con i militari del Cremlino in video conferenza.

“Sotto la guida del comandante in capo supremo delle Forze Armate della Federazione Russa, Vladimir Putin – spiega il Cremlino – si è svolta un’esercitazione nucleare strategica che ha coinvolto le componenti terrestri, navali e aeree. Durante l’esercitazione, sono stati effettuati lanci di missili balistici intercontinentali e missili da crociera aviolanciati”.

“Un missile balistico intercontinentale Yars – è detto nella nota – è stato lanciato dal cosmodromo statale di Plesetsk verso il poligono di Kura in Kamchatka. Un missile balistico Sineva è stato lanciato dal sottomarino lanciamissili balistici a propulsione nucleare Bryansk nel Mare di Barents. Anche gli aerei a lungo raggio Tu-95MS hanno partecipato all’addestramento, lanciando missili da crociera aviolanciati. I lanci di prova sono stati controllati dal Centro di Controllo della Difesa Nazionale della Federazione Russa”.

“L’addestramento ha testato il livello di preparazione degli organi di comando e controllo militari e le competenze pratiche del personale operativo nell’organizzazione della gestione delle truppe subordinate (forze). Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

Le forze di deterrenza strategica della Russia

Le forze di deterrenza strategica russe hanno lo scopo di scoraggiare l’aggressione contro la Russia e i suoi alleati e di sconfiggere un aggressore in una guerra con l’uso di vari armamenti, comprese le armi nucleari. Esse comprendono le forze strategiche offensive e difensive.

Le forze offensive strategiche russe, dotate di sistemi missilistici intercontinentali e aviotrasportati, si basano sulle forze nucleari strategiche che comprendono la Forza Missilistica Strategica. Comprendono anche forze convenzionali strategiche come truppe a duplice scopo: unità e formazioni di bombardieri strategici e a lungo raggio, nonché sottomarini, navi di superficie e velivoli missilistici navali russi dotati di armi di precisione convenzionali a lungo raggio.

Le forze difensive strategiche russe si basano sulle truppe pronte al combattimento della Forza aerospaziale che integrano il sistema di allerta precoce per gli attacchi missilistici, il sistema di controllo spaziale, i sistemi antimissile balistico e di difesa spaziale e aerea.