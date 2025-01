La Turchia: “Possiamo fornire il gas russo all’Europa tramite i nostri gasdotti”

1 di 4

Il Ministro dell’Energia e delle Risorse Naturali Alparslan Bayraktar ha dichiarato che dopo l’interruzione dell’Ucraina di far passare il gas russo sui gasdotti nel suo territorio verso l’Europa la Turchia sarebbe in grado di fornire fino a dieci miliardi di metri cubi al Vecchio continente. Lo riporta l’agenzia turca Anadolu.

“Se l’Europa – ha affermato il ministro turco – mostrerà volontà politica e impegno e verranno fatti investimenti nell’interconnessione, potremo esportare fino a 10 miliardi di metri cubi di gas all’anno nell’Europa centrale e orientale”.

Mentre i gasdotti Nord Stream 1, Nord Stream 2 e Yamal-Europe, che sono (erano) i principali gasdotti che trasportano il gas russo in Europa, sono chiusi, la Turchia resta l’unica via di transito con il gasdotto TurkStream poiché le spedizioni di gas dall’Ucraina si sono fermate dal 1 Gennaio 2025.

Il progetto TurkStream, entrato in funzione nel gennaio 2020 nell’ambito dell’accordo firmato tra la Turchia e la Russia, attira l’attenzione nell’equazione energetica con la sua elevata capacità.

Composto da due linee, ciascuna con una capacità annua di 15,75 miliardi di metri cubi, TurkStream ha fornito fino ad oggi più di 40 miliardi di metri cubi di gas naturale alla Turchia e più di 53 miliardi di metri cubi all’Europa.

Funzionari russi hanno dichiarato che un totale di 63 miliardi di metri cubi di gas potrebbero essere spediti in Europa attraverso la Turchia.

D’altra parte, si stima che l’Ucraina perderà circa 800 milioni di dollari all’anno in tasse di transito dalla Russia dopo la sospensione del gas, e Gazprom perderà circa 5 miliardi di dollari dalla vendita del gas. Perdita relativa poiché il gigante energetico russo si rivolge ad altri mercati orientali e non solo.

“Il mercato turco sta diventando lo sbocco per le esportazioni di gas russo”

Tamas Pletser, analista di petrolio e gas della Erste Investment, nella sua valutazione sull’argomento al corrispondente di Anadolu, ha affermato che “questo passo dell’Ucraina indirizza indirettamente i russi a vendere più gas al mercato turco e a trasmetterne più gas attraverso i gasdotti Blue Stream e TurkStream. Il mercato turco è russo. Sta diventando uno sbocco ancora più importante per le importazioni di gas a causa della chiusura delle principali vie di transito”, ha detto.

La Turchia “è in una posizione eccellente per fornire gas all’Europa, oltre ad essere un centro regionale per il commercio del gas”. Pletser ha osservato che la Turchia è vicina a molti paesi produttori di energia e ha sottolineato che ospita gasdotti provenienti da questi paesi.

Pletser ha affermato che ci sono molte opportunità se i problemi politici e legati alla sicurezza vengono risolti in una geografia vantaggiosa, dove possibili progetti come il gas dell’Azerbaigian e del Turkmenistan e persino il gasdotto Qatar-Turchia svolgono un ruolo.

“Con una corretta gestione, la Turchia ha un futuro brillante come hub commerciale e punto di fornitura. La Turchia può essere un importante hub per il gas naturale e il paese ha importanti clienti nel Medio Oriente, nel Mar Nero, nelle risorse di gas della Russia e del Mediterraneo, nonché nell’area centrale, e l’Europa sud-orientale. Può svolgere un importante ruolo di intermediario”.

“La Turchia svolgerà un ruolo importante nel flusso di gas verso l’Ue”

Akira Yanagisawa, economista senior presso il Japan Institute of Energy Economics, ha anche ricordato che prima che la spedizione venisse interrotta, ogni anno 45 miliardi di metri cubi di gas venivano spediti dalla Russia all’Europa attraverso l’Ucraina, e ha detto: “Pertanto, ora l’Europa sta importando GNL dall’estero (Usa in primis) per colmare il gap di gas dovuto alla sospensione delle spedizioni attraverso l’Ucraina.” “Dovrà importare o aumentare le spedizioni di gas dalla Russia attraverso il gasdotto attraverso la Turchia”, ha detto, sottolineando che “non ci sono molte opzioni oltre al TurkStream per quanto riguarda la spedizione in Europa”, ha affermato: “Pertanto, la Turchia svolgerà un ruolo importante nell’accettare il crescente volume di trasporto di gas tramite gasdotto dalla Russia all’Europa”.

Zuzana Princova, assistente di ricerca presso l’Oxford Institute of Energy Studies, ha sottolineato che nella situazione attuale, la Russia potrebbe aumentare le spedizioni di gas attraverso la Turchia tramite TurkStream e ha detto: “Se c’è capacità nei gasdotti che passano attraverso la Turchia, la Turchia sarà in grado di aumentare la spedizione di gas russo o azero verso l’Europa. Penso sia “in gran parte una questione di capacità”.