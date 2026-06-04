Raid ucraini nella Crimea russa, droni colpiscono edifici e un treno: morti e feriti

Tre persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea, Simferopol. Lo ha scritto il leader regionale Sergey Aksyonov sulla piattaforma di messaggistica russa Max. Lo riporta la Tass.

Secondo quanto riportato in seguito, un attacco di droni contro un treno pendolare in viaggio dalla località di Azovskoye alla città di Kerch avrebbe causato un morto e tre feriti.

Ieri sera, le difese aeree russe hanno abbattuto 272 droni ucraini sopra regioni russe, nonché sul Mar d’Azov e sul Mar Nero, ha dichiarato il Ministero della Difesa.

Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo, tra le 20:00 ora di Mosca del 3 giugno e le 7:00 ora di Mosca del 4 giugno (dalle 17:00 alle 4:00 GMT), le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto 272 droni ad ala fissa ucraini sul territorio russo.

Secondo il ministero, i droni sono stati abbattuti sulle regioni di Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronež, Kursk, Nižnij Novgorod, Oryol, Rostov, Ryazan e Tambov, nonché sulla Crimea, sul Mar d’Azov e sul Mar Nero.

La difesa aerea ha distrutto 20 droni ucraini sulla regione di Voronezh, ha scritto il governatore Alexander Gusev su Max, mentre 20 droni ucraini sopra la città di Sebastopoli, ha scritto il governatore Mikhail Razvozhayev su Telegram.

Conseguenze degli attacchi in Crimea

Tre persone sono state uccise e altre sette ferite in un attacco di droni contro strutture non residenziali a Simferopol, ha scritto il leader della Crimea Sergey Aksyonov su Max. Le squadre di soccorso stanno operando sul luogo dell’attacco.

La compagnia ferroviaria Crimea Railway ha sospeso i servizi ferroviari passeggeri su diverse tratte a causa di un allarme aereo; 12 treni da e per la Crimea subiscono ritardi, ha dichiarato la compagnia Grand Service Express su Max.

I passeggeri a bordo dei treni bloccati su tratti ferroviari chiusi al traffico sono stati evacuati. I tempi di attesa variano da due a 7,5 ore.

Resti di un drone sono caduti su un complesso di giardini nella città di Sebastopoli; la facciata di un’abitazione privata è stata danneggiata nel villaggio di Frutkovoye, ha dichiarato il governatore Mikhail Razvozhayev su Telegram.

Il capo della Crimea, Sergey Aksyonov, ha poi dichiarato che una persona è rimasta uccisa e altre tre ferite in un attacco di droni contro un treno locale in viaggio da Azovskoye a Kerch.

Altre regioni

Le forze ucraine hanno lanciato droni contro il villaggio di Demyanki, nella regione di confine russa di Bryansk, ferendo una civile, ha dichiarato il governatore Yegor Kovalchuk a Max. L’attacco ha danneggiato anche un edificio residenziale.