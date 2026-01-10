Medvedev: “La Russia si oppone a qualsiasi truppa occidentale in Ucraina”

“Il dispiegamento di qualsiasi contingente militare in Ucraina, sia da parte di singoli paesi europei che della NATO nel suo complesso, è inaccettabile per Mosca”. Lo ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, citato dalla Tass, accompagnando il suo discorso con un video di un attacco missilistico Oreshnik contro le infrastrutture energetiche dell’Ucraina.

“Dopotutto, – aggiunge – gli idioti al potere in Europa vogliono una guerra in Europa. È stato detto mille volte: la Russia non accetterà truppe europee o della NATO in Ucraina”, ha scritto Medvedev su X in inglese. “Bene, allora forza. Ecco cosa ti aspetta”, ha aggiunto, allegando il video dell’attacco.