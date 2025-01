Migliaia di persone protestano in Romania per il ‘colpo di stato’ contro Georgescu

Decine di migliaia di sostenitori dell’Alleanza per l’Unione dei Romeni (AUR) hanno partecipato domenica a una protesta nel centro della capitale, Bucarest, contro l’annullamento delle elezioni presidenziali del novembre 2024 decisa dalla Corte costituzionale rumena in base a presunte irregolarità giustificate come “ingerenze russe”. Una decisione considerata illegale che non è stata digerita dal candidato alle presidenziali Calin Georgescu, nazionalista espressione di destra, anti-Ue e anti-Nato, che a sorpresa aveva vinto il primo turno di novembre e doveva affermarsi al ballottaggio contro la sfidante di sinistra Elena Lasconi, liberale prediletta dalle èlite a Bruxelles. Il ballottaggio doveva svolgersi domenica 8 dicembre quando i giudici tre giorni prima hanno deciso di annullare le elezioni perché nella sostanza ha vinto un candidato sgradito all’establishment globalista col pretesto dell’ingerenza russa. Georgescu era dato nei sondaggi del doppio turno al 63%.

Qualche giorno fa analoga manifestazione con diverse migliaia di sostenitori di Calin Georgescu hanno protestato di fronte all’edificio del Parlamento, dove ha sede la Corte costituzionale, chiedendo una ripetizione del secondo turno delle elezioni presidenziali. La manifestazione, intitolata “La grande unione dei rumeni”, è stata indetta dall’ex candidato alla presidenza. “Secondo turno, indietro”, “Calin Georgescu, uomo di Dio” e “Dio è con noi”, sono alcuni dei messaggi sugli striscioni dei dimostranti, e molti di loro portano bandiere e icone.

I manifestanti avevano urlato anche “Iohannis arrestato, arrestato e condannato”, “Traditori”, “Torna il secondo round”. Iohannis è l’attuale presidente filo-Ue che siede a palazzo dal 2014. I manifestanti ritengono che ci sia lui dietro il “colpo di stato”. I dimostranti hanno ripetutamente chiesto le sue dimissioni.

Gli avvocati di Calin Georgescu hanno presentato una richiesta alla Corte costituzionale chiedendo ai giudici costituzionali di ordinare la “ripresa immediata” del secondo turno delle elezioni presidenziali dell’8 dicembre 2024, che a loro dire è stato “interrotto in modo abusivo, illegale e incostituzionale”. L’incredibile intromissione dei giudici in una elezione politica, legittima e democratica, non era mai successa, ed è un precedente molto pericoloso.

La Polizia rumena domenica ha formulato una serie di raccomandazioni per il regolare svolgimento della manifestazione e ha chiesto che fossero rispettate, considerando che, in diverse occasioni, i manifestanti hanno violato i percorsi di viaggio annunciati ufficialmente, riportano alcuni media locali.

Alla marcia di oggi hanno preso parte decine di migliaia di persone, secondo quanto riferito dai giornalisti presenti alla protesta, mentre secondo le stime dell’AUR sarebbero oltre 50.000.

“Protestiamo contro il colpo di stato del 6 dicembre e chiediamo un ritorno alla democrazia riprendendo le elezioni a partire dal secondo turno, e allo stesso tempo protestiamo contro le misure governative delle ultime settimane, l’ordinanza sui piccoli treni di Klause che colpisce grandi categorie, e contro la sfida del popolo rumeno. Non è possibile perdere le elezioni e aggrapparsi al proprio seggio. In una Romania normale, considereremmo un passo normale che il signor Klaus Werner Iohannis si dimetta questa sera. Le proteste continueranno finché tutte le richieste di questo incontro non saranno soddisfatte”, ha affermato George Simion, fondatore del partito nazionalista di Georgescu.