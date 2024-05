Morte Onorato, la procura di Palermo indaga per omicidio

LaProcura di Palermo ha aperto una inchiesta con l’ipotesi di omicidio sulla morte di Angelo Onorato, l’imprenditore, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, trovato senza vita con una fascetta stretta al collo, nella sua auto in Viale Regione Siciliana alla periferia ovest del capoluogo dell’isola.

I magistrati palermitani – per gli elementi fin quì raccolti nelle prime indagini della Polizia -, sono quindi orientati a seguire la pista del delitto, così come vanno ripetendo dal primo istante i familiari della vittima che non credono assolutamente alla tesi del suicidio, ipotesi ribadita da alcuni media.

La possibile dinamica dei fatti

Il cadavere di Angelo Onorato è stato rinvenuto riverso al posto di guida della sua Land Rover con una fascetta da elettricista stretta attorno al collo e con macchie di sangue sulla camicia. Sarebbe morto soffocato. Oltre questi elementi apparentemente certi, quello che alimenta la tesi dell’omicidio è lo sportello posteriore del grosso Suv rimasto socchiuso (foto), segno che il killer avrebbe ucciso l’imprenditore da dietro il sedile e guadagnato la fuga al riparo da occhi indiscreti, probabilmente scavalcando una recinzione che sulla destra dà su un edificio sito pochi metri dopo un esercente di trasporti e consegne, forse aiutato da complici. Dalla parte opposta al punto dove è stata ritrovata l’auto c’è un muro alto oltre due metri che costeggia il raccordo bis che conduce verso Capaci, quasi impossibile scalarlo senza l’aiuto di qualcuno o con l’ausilio di una scala. Non è chiaro se vi siano in zona telecamere di video sorveglianza in grado di riprendere la scena del crimine, che fra l’altro è coperta da grossi alberi. La strada è abbastanza isolata e degradata, con divieto di parcheggio sulla sinistra sul lato della tangenziale, ossia dove c’è il muro. Sembra quadrare. Sembra. Manca però il movente: economico oppure altro? Mistero.

La lettera: “Se mi succede qualcosa l’avvocato sa tutto”

A insospettire gli inquirenti c’è anche la misteriosa lettera attraverso cui Angelo Onorato avvisa i suoi familiari che nel caso gli fosse successo qualcosa dovevano rivolgersi al suo avvocato: perché “lui sa tutto”, avrebbe scritto. Oltretutto, da quanto è trapelato, Onorato avrebbe fatto sapere a un parente che quella mattina doveva andare a prendere una persona in aeroporto; un tale con cui avrebbe avuto un appuntamento per dirimere alcune questioni. Un elemento, questo, facile da confutare con le celle telefoniche e gli impianti di videosorveglianza di cui aeroporto e autostrada sono zeppe.

L’autopsia svelerà le cause del decesso

Domani sarà eseguita l’autopsia sul corpo dell’imprenditore. L’esame, che svelerà le cause della morte, sarà eseguito all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico di Palermo.

La drammatica testimonianza dell’europarlamentare Donato: “Momenti devastanti, non speculare”

“Sto vivendo i momenti più difficili e devastanti della mia vita. Il dolore è inimmaginabile. Prego tutti di astenersi da speculazioni sulle cause della morte di mio marito. Ci sono indagini in corso, lasciamo lavorare la polizia. Ringrazio tutti coloro che in queste ore tremende hanno avuto parole di affetto per il mio adorato Angelo e hanno mostrato vicinanza e solidarietà per la mia famiglia. Sono tantissimi e ognuno è prezioso per me”, ha scritto su X l’europarlamentare Francesca Donato in merito alle indagini sul morte del marito.