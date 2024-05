Vigile urbano uccide una collega di 33 anni nel Bolognese

Una vigilessa di 33 anni, Sofia Stefani, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco nella sede della Polizia locale di Anzola Emilia, in provincia di Bologna. L’uomo su cui sono in corso accertamenti sarebbe Giampiero Gualandi, in passato comandante dei vigili di Anzola. Ignoti i motivi del gesto.

Il colpo sarebbe stato sparato da una pistola di ordinanza. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. Secondo alcuni media, tra la donna e il collega ci sarebbe stata una relazione sentimentale. Il dramma è avvenuto attorno alle 17 di oggi pomeriggio nella sede della polizia municipale di Piazza Giovanni XXIII, ad Anzola Emilia. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.

Il vigile si difende: “Il colpo è partito accidentale mentre pulivo la pistola”

“Stavo pulendo la pistola quando accidentalmente è partito un proiettile”. Sono queste, apprende l’Adnkronos, le prime parole che l’agente della Polizia Locale avrebbe detto ai carabinieri del Reparto operativo di Bologna. La vittima si trovava nell’ufficio dove è in servizio il 60enne. La presenza della donna potrebbe essere stata motivata proprio dai rapporti che intratteneva con l’uomo, riporta l’agenzia.