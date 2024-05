Vigilessa uccisa nel Bolognese, resta in carcere il comandante

Il Gip del tribunale di Bologna Domenico Truppa ha disposto la custodia cautelare in carcere per Giampiero Gualandi, 62enne ex comandante della polizia locale di Anzola Emilia, accusato dell’omicidio di Sofia Stefani, 33 anni, ex vigilessa.

All’esito dell’udienza e dell’interrogatorio, il giudice ha quindi accolto la richiesta della Procura, che coordina le indagini dei carabinieri, ravvisando la gravità degli indizi a carico dell’indagato. Il fermo non è stato convalidato, perché non è stato ritenuto sussistente il pericolo di fuga. Ma è stata comunque valutata l’esigenza cautelare.

La difesa di Gualandi preannuncia il ricorso di riesame al tribunale della Libertà.

Sospettato: “Nessuna volontà di uccidere”

Nessuna volontà di uccidere, ma un tragico incidente: un colpo di pistola partito per errore durante una colluttazione nell’ufficio.

L’ex comandante della polizia locale di Anzola Giampiero Gualandi, indagato per l’omicidio di Sofia Stefani, 33enne ex vigilessa, ha risposto per circa un’ora e mezza alle domande del giudice, confermando la versione già data nelle dichiarazioni di giovedì sera: la donna e il suo assistito avevano avuto una relazione che lei voleva portare avanti, lui invece voleva troncare.

Giovedì lei è andata nel suo ufficio, lui aveva con sé la pistola d’ordinanza che stava pulendo, c’è stata la colluttazione e il colpo sparato. “Tutto è durato tre minuti”.

Il difensore, avvocato Claudio Benenati, si era opposto alla convalida del fermo e alla custodia cautelare in carcere, chiesta dalla Procura di Bologna.