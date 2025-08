Netanyahu: “Occuperemo totalmente Gaza”. Contraria l’Idf

Alti funzionari dell’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno dichiarato che “la tregua è stata rotta, occuperemo completamente la Striscia di Gaza”. Lo riporta Ynet. I funzionari hanno aggiunto che “ci saranno anche attività nelle aree in cui sono tenuti gli ostaggi”.

“La decisione è stata presa: Israele occuperà la Striscia di Gaza”. Lo riporta l’emittente israeliana Channel 12 citando fonti dell’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Secondo gli alti funzionari citati da Channel 12, “Hamas non rilascerà altri ostaggi senza la resa completa, non ci arrenderemo. Se non agiamo ora, gli ostaggi moriranno di fame e Gaza rimarrà sotto il controllo di Hamas”. Secondo l’emittente, la decisione implica che i soldati delle IDF combatteranno anche in aree in cui Israele ha evitato di operare negli ultimi mesi.

Intanto gli ex capi della sicurezza israeliani chiedono la fine della guerra a Gaza. In particolare il capo di stato maggiore della Israel defence force (Idf), Eyal Zamir, dopo l’idea del gabinetto di Netanhyau si dice contrario all’offensiva militare totale di Gaza: “Non ha senso”.

Ufficio di Netanayahu: “Se a capo IDF non va bene l’occupazione di Gaza può dimettersi”

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato la decisione di occupare completamente la Striscia di Gaza, comprese le aree in cui sono tenuti gli ostaggi e ha trasmesso il messaggio al Capo di Stato Maggiore dell’esercito israeliano (Idf) Eyal Zamir: “Se non gli va bene, allora dovrebbe dimettersi”, riportano i media israeliani.

Il capo di stato maggiore delle Idf, Eyal Zamir, ha annullato i piani per un breve viaggio negli Stati Uniti

Il capo di stato maggiore delle Idf, Eyal Zamir, ha annullato i piani per un breve viaggio negli Stati Uniti. Lo riferisce una fonte militare ai media israeliani. La fonte afferma che il viaggio era condizionato al raggiungimento di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e, poiché ciò non è avvenuto, il viaggio è stato sospeso. Zamir avrebbe dovuto partecipare alla cerimonia di passaggio di consegne del capo del Comando Centrale degli Stati Uniti, nonché incontrare funzionari statunitensi al Pentagono e leader di gruppi ebraici. Poiché non c’è un cessate il fuoco, “e a causa della difficile situazione della questione degli ostaggi e della grande responsabilità sulle sue spalle, ha deciso di annullare il suo viaggio”, aggiunge la fonte.

Il portavoce del governo giordano ha denunciato “attacchi” da parte di israeliani ai camion che trasportano aiuti umanitari dalla Giordania verso Gaza

Il portavoce del governo giordano, Mohammad Al-Momani, ha denunciato “attacchi” da parte di israeliani ai camion che trasportano aiuti umanitari dalla Giordania verso la Striscia di Gaza, per impedire loro di raggiungere l’enclave. Secondo Momani, diversi camion sono stati costretti a tornare indietro ieri dopo essere stati aggrediti in Israele. Alcuni degli attacchi inoltre hanno provocato feriti. Al-Momani ha chiesto a Israele di intervenire con urgenza per prevenire questi incidenti, riporta l’agenzia Petra.