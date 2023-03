Dall’Aia mandato di arresto per Putin. Mosca crepa di risate: “Atto nullo. E’ carta igienica”

1 di 3

La Corte penale internazionale dell’Aia ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin e per il commissario russo per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova, ha affermato la corte venerdì in una dichiarazione.

Nella dichiarazione, citata dalla Tass, si afferma che Putin e Belova potrebbero essere responsabili “del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle aree occupate dell’Ucraina alla Federazione Russa”.

I mandati di arresto della corte sono generalmente segreti per proteggere vittime e testimoni e anche per salvaguardare le indagini. Tuttavia, il tribunale ha affermato di aver autorizzato la divulgazione al pubblico dell’esistenza dei mandati, dei nomi degli “indagati” e dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, perché “la condotta affrontata nella presente situazione sarebbe in corso e che il pubblico la conoscenza dei mandati può contribuire alla prevenzione dell’ulteriore commissione di reati”.

Tuttavia la Corte penale, con sede in Olanda, non è mai stata riconosciuta dalla Russia, che anzi rilancia per l’istituzione di un tribunale per i crimini commessi dal regime nazista di Kiev, in particolare per il genocidio commesso ai danni dei russofili del Donbass massacrati dal 2014 prima da Poroshenko e poi da Zelensky sino alla vigilia dell’operazione militare speciale scattata russa il 24 Febbraio 2022.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha commentato la decisione del tribunale affermando che la Russia non riconosce la giurisdizione del tribunale dell’Aia.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando le informazioni dell’Aia, ha affermato che le decisioni del tribunale non hanno alcuna conseguenza in Russia e che eventuali mandati di arresto sono nulli.

“Le decisioni della Corte penale internazionale non hanno alcun significato per il nostro Paese, nemmeno dal punto divista legale”, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova dopo la notizia del mandato d’arresto contro il presidente Vladimir Putin.

“La Corte penale internazionale ha emesso un mandato d’arresto contro Vladimir Putin. Non c’è bisogno di spiegare DOVE dovrebbe essere usato questo documento”, scrive su Twitter il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, aggiungendo un emoji della carta igienica.

The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used🧻. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 17, 2023

“Continuiamo a lavorare”, ha dichiarato Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaria per i diritti dei bambini presso il Cremlino, commentando il mandato d’arresto della Corte penale internazionale nei suoi confronti con l’accusa di trasferimento forzato di bambini ucraini. Lo riporta la Tass.

Mosca: “Istituire tribunale per i crimini commessi dai neonazisti del regime di Kiev”

Il tema dell’istituzione di un tribunale internazionale per le indagini sui crimini del regime neonazista in Ucraina sta diventando piuttosto urgente, ha affermato venerdì il capo del Comitato del Consiglio della Federazione Russa per la legislazione costituzionale e la costruzione dello Stato Andrey Klishas, citato da Tass.

“Oggi, durante la riunione del consiglio del ministero della Giustizia, [capo del comitato investigativo russo] Alexander Bastrykin ha parlato della necessità di istituire un tribunale internazionale per le indagini sui crimini del regime neonazista in Ucraina e Novorossiya, per definire le base per l’istituzione del tribunale, così come altre questioni organizzative. Devo ammettere che questo problema sta diventando molto rilevante”, ha detto il senatore sul suo canale Telegram.

Oggi Bastrykin ha affermato che la Russia deve istituire un organo giudiziario internazionale in risposta agli stati occidentali che preparano strutture simili per la persecuzione dei funzionari russi.

L’esponente russo ha osservato che durante l’operazione militare speciale sorgono questioni di giustizia marziale internazionale. Secondo Bastrykin, è necessario comprendere lo status dei tribunali che potrebbero essere istituiti per portare alla responsabilità i criminali di guerra ucraini e capire quali paesi possono prendervi parte.

La Corte penale internazionale è stata istituita dallo Statuto di Roma nel 1998. Non fa parte delle Nazioni Unite ed è responsabile nei confronti dei paesi che hanno ratificato lo statuto.

I paesi che non riconoscono lo statuto includono la Russia (firmata ma non ratificata), gli Stati Uniti (firmata, poi revocata) e la Cina (non firmata). Putin ha firmato un ordine esecutivo nel 2016 che affermava che la Russia non sarebbe stata un membro della Corte penale internazionale.

Secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri russo, il tribunale non è stato all’altezza delle aspettative e non è riuscito a diventare un’organizzazione veramente indipendente per la giustizia internazionale.

Gli Stati Uniti avevano espresso forte disappunto nei confronti della Corte nel 2020, dopo che i pubblici ministeri del tribunale volevano indagare sui crimini dei militari statunitensi in Afghanistan. La corte è stata poi messa a tacere da Washington e i giudici misero la coda tra le gambe.