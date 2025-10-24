Le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 111 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar d’Azov durante la notte. Lo ha affermato il Ministero della Difesa russo citato dalla Tass.

Cinque persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco con drone a un condominio a Krasnogorsk. Dopo gli attacchi nella regione di Rostov, è scoppiato un incendio, lasciando circa 1.500 persone senza elettricità. I ​​detriti dei droni sono caduti su una zona residenziale nella regione di Krasnodar, danneggiando otto edifici.

Secondo la dichiarazione, 34 droni sono stati abbattuti sulla regione di Rostov, 25 sulla regione di Bryansk, 11 sulla regione di Kaluga, 10 sulla regione di Novgorod, sette ciascuna sulla regione di Belgorod e sulla Crimea, cinque sulla regione di Tula, quattro sulla regione di Krasnodar, due ciascuna sulle regioni di Volgograd e Orël e uno ciascuna sulle regioni di Lipetsk, Tver, Mosca e sulle acque del Mar d’Azov.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi di rappresaglia in risposta a quelli delle forze armate ucraine.

“Le forze militari russe hanno effettuato un importante attacco e sei attacchi di gruppo in risposta agli attacchi terroristici di Kiev contro le infrastrutture civili la scorsa settimana”, ha riferito il Ministero della Difesa citato da Ria Novosti.

“Sono state danneggiate le imprese del complesso militare-industriale ucraino, nonché le infrastrutture di trasporto ed energetiche utilizzate dalle Forze armate ucraine “, si legge nel comunicato.

Inoltre, i combattenti hanno colpito i siti di assemblaggio, produzione, stoccaggio e lancio dei droni, nonché i punti di dispiegamento temporanei di militanti, nazionalisti e mercenari stranieri.

La scorsa settimana, le difese aeree russe hanno abbattuto un Su-27, quattro missili da crociera, 18 bombe guidate, 15 proiettili HIMARS e 1.441 droni.