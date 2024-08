Politico tedesco: “Arresto di Durov coincide con la rapida sconfitta dell’Ucraina”

L’arresto del fondatore di Telegram Pavel Durov in Francia è coinciso con il momento in cui i conflitti in Ucraina e Israele sono in pieno svolgimento, ha detto sul canale RT DE il politico tedesco Martin Dolzer.

“È strano perché questo arresto di Durov sia avvenuto ora, quando la guerra è in pieno svolgimento e l’Ucraina sta rapidamente perdendo territorio”, ha detto Dolzer citato da RIA Novosti.

Il politico ha definito il caso di Durov “un attacco alla libertà di opinione”. La settimana scorsa, il fondatore di Telegram Pavel Durov è stato arrestato all’aeroporto di Le Bourget. Ciò è accaduto mentre scendeva da un aereo privato, che si diceva fosse arrivato dall’Azerbaigian.

Lunedì la procura di Parigi ha dichiarato che Durov è accusato di 12 reati, tra cui la creazione di un gruppo criminale organizzato, la complicità nella distribuzione di droga, la frode, l’amministrazione di una piattaforma online che consente transazioni illegali e la distribuzione di immagini pornografiche di minori.

La Russia ha inviato una nota alla Francia chiedendo l’accesso a Durov, tuttavia, secondo l’ambasciata, le autorità francesi finora hanno rifiutato di collaborare su questo tema.

Tucker Carlson: La detenzione di Durov è “il segno distintivo della dittatura”

La detenzione del co-fondatore di Telegram Pavel Durov in Francia non è altro che un “segno distintivo della dittatura”, ha affermato il giornalista statunitense Tucker Carlson in un’intervista con Robert Kennedy, Jr., che ha recentemente annunciato il ritiro come candidato indipendente alla presidenza degli Stati Uniti e appoggia apertamente Donaldd Trump.

“L’amministrazione del presidente Joe Biden incoraggia la Francia il presidente Emmanuel Macron ad arrestare il proprietario e fondatore di Telegram, Pavel Durov, che si trova in questo momento in una prigione francese. Sembra, voglio dire, questo è il segno distintivo della dittatura, mi sembra”, ha detto Carlson durante il discorso, con il suo resoconto pubblicato sul suo sito web. “L’Europa oggi non ha libertà di parola”, afferma dal canto suo Kennedy Jr.

Il NYT ha notato la natura insolita della dichiarazione di Macron sulla detenzione di Durov

Il quotidiano americano New York Times ha sottolineato “l’insolita dichiarazione” del presidente francese Emmanuel Macron sulla detenzione del fondatore del social network Telegram Pavel Durov.

Macron aveva affermato che la detenzione di Durov non era una decisione politica, aggiungendo che sarebbe stata effettuata nell’ambito di un’indagine giudiziaria e che il verdetto sarebbe stato pronunciato dai giudici.

“Si è trattato di un passo insolito per Macron”, commenta il giornale in merito alla dichiarazione del presidente. Come osserva il giornale, i leader francesi di solito si astengono dal commentare nelle prime fasi delle indagini penali.

Procuratore Parigi: “L’arresto di Durov in Francia scade il 28 agosto”

L’arresto prolungato del co-fondatore di Telegram Pavel Durov scade il 28 agosto, ha annunciato la Procura di Parigi. “Il periodo di custodia è stato prorogato fino al 25 agosto 2024 da un magistrato inquirente e potrà durare fino a 96 ore (ossia il 28 agosto 2024), in base alla procedura applicabile per i reati di criminalità organizzata, come sopra indicato”, ha affermato la procura citata dalla Tass.

Pavel Durov è stato trattenuto all’aeroporto Le Bourget di Parigi il 24 agosto; il giorno dopo, il suo periodo di custodia è stato prolungato a 96 ore. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che la sua decisione non era politica e ha invitato ad attendere la sentenza dei giudici. Secondo Macron, “la Francia resta impegnata per la libertà di parola, innovazione e affari”.

L’ambasciata russa in Francia ha dichiarato alla TASS che intende garantire la tutela dei diritti di Durov e ottenere l’accesso consolare a lui, ma “finora la Francia ha evitato di collaborare su questo tema”. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha aggiunto che la cittadinanza francese di Durov rappresenta un problema perché, per le autorità francesi, è prima di tutto un cittadino francese.