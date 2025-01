La Russia è ancora pronta a tenere negoziati sulla risoluzione del conflitto ucraino, anche con gli Stati Uniti, ma le autorità di Kiev sono contrarie, ha affermato venerdì il presidente russo Vladimir Putin, citato dalle agenzie russe.

“Lo abbiamo sempre detto e voglio ribadirlo: siamo pronti a tali negoziati sulla questione ucraina”, ha affermato Putin in un’intervista al giornalista di “Russia 24” Pavel Zarubin dopo la sua visita all’Università statale di Mosca, commentando una delle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull’avvio dei colloqui con la Russia sulla risoluzione del conflitto ucraino.

Il presidente russo ha comunque annunciato il desiderio di incontrare il suo omologo americano Donald Trump per discutere con calma, tenendo conto della situazione attuale, questioni che interessano Mosca e Washington.

“Molto probabilmente è meglio per noi incontrarci, sulla base delle realtà di oggi, per parlare con calma in tutte quelle aree che interessano sia agli Stati Uniti che alla Russia. Siamo pronti”, ha detto nell’intervista.

“Tuttavia, ci troviamo di fronte ad alcune questioni particolari che richiedono un’attenzione speciale”, ha continuato Putin. “Come tutti voi saprete bene, ad esempio, l’attuale capo del regime a Kiev, quando era ancora un capo di stato abbastanza legittimo, ha firmato un decreto che proibiva tutti i negoziati con la Russia”.

Putin: “Miei rapporti con Trump sono basati su fiducia e pragmatismo”

Il presidente russo Vladimir Putin ha descritto il suo rapporto con la controparte statunitense, Donald Trump, come basato sulla fiducia e sul pragmatismo.

“Direi che i miei rapporti con l’attuale presidente degli Stati Uniti sono sempre stati professionali, strettamente aziendali, ma anche pragmatici e basati sulla fiducia”, ha affermato ancora nell’intervista con il giornalista Pavel Zarubin dopo la sua visita all’Università statale di Mosca.

Il presidente ha tuttavia ricordato che durante il suo primo mandato presidenziale Trump non era timido nel sanzionare la Russia. “Non credo che questa strategia abbia servito gli interessi della Russia o degli Stati Uniti stessi”, ha aggiunto.