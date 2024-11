Putin: “Stati Uniti spingono il mondo verso un conflitto mondiale, noi pronti a tutto”

Con le provocazioni dell’Occidente e NATO a egemonia statunitense contro la Russia ci porta a considerare l’evenienza di trasformare un conflitto regionale in un conflitto mondiale. Lo ha detto il presidente della Federazione russa in un discorso alla Nazione.

“Il conflitto regionale in Ucraina, provocato dall’Occidente, ha ormai acquisito elementi di carattere globale”, ha affermato Vladimir Putin citato dai media, commentando l’uso dei sistemi d’arma occidentali a lungo raggio per colpire il territorio russo. Il capo dello Stato ha sottolineato che ciò non influenzerà il corso delle ostilità nella zona del distretto militare settentrionale e il raggiungimento degli obiettivi. Putin ha puntato il dito su Stati Uniti, Gran Bretagna e il “satellite” Ue, artefici di una vera e propria escalation nel conflitto in Ucraina.

“Mosca (dopo aver ricevuto gli attacchi con i missili occidentali nelle regioni di Bryansk e Kursk) ha risposto con un attacco missilistico, colpendo una delle strutture dell’industria della difesa ucraina a Dnepropetrovsk. Allo stesso tempo, l’ultimo sistema missilistico Oreshnik a medio raggio “è stato testato con successo in apparecchiature ipersoniche prive di nucleare” (un missile non intercettabile dalle difese aeree). Putin ha anche sottolineato che Mosca ritiene di avere il diritto di usare armi contro le strutture militari di quei paesi che si permettono di usare i loro sistemi contro le strutture russe.

La sera di giovedì 21 novembre, il presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato una discorso alla Nazione in merito all’uso di armi a lungo raggio di fabbricazione occidentale per colpire il territorio russo.

Il capo dello Stato ha affermato che il 19 e 21 novembre le strutture militari nelle regioni di Bryansk e Kursk sono state sottoposte ad attacchi missilistici, durante i quali sono stati utilizzati i sistemi americani ATACMS e HIMARS, nonché i missili britannici Storm Shadow.

“Da questo momento, come abbiamo più volte sottolineato in precedenza, il conflitto regionale in Ucraina provocato dall’Occidente ha acquisito elementi di carattere globale. I nostri sistemi di difesa aerea hanno respinto questi attacchi. Di conseguenza, gli obiettivi chiaramente fissati dal nemico non sono stati raggiunti”, ha sottolineato Putin.

Secondo il capo dello Stato della Federazione russa, in un deposito di munizioni nella regione di Bryansk si è verificato un incendio quando sono caduti frammenti dei missili ATACMS. L’incendio è stato domato, non si sono registrate vittime o danni gravi.

Allo stesso tempo, nella regione di Kursk, è stato effettuato un attacco a uno dei posti di comando del gruppo di truppe Sever. Il Presidente ha dichiarato con rammarico che durante questo attacco e battaglia antiaerea ci sono morti e feriti tra il personale delle unità di sicurezza esterna dell’impianto e il personale di servizio.

“Il personale di comando e operativo del centro di controllo non è rimasto ferito e normalmente guida le azioni delle nostre truppe per distruggere ed espellere le unità nemiche dalla regione di Kursk”, ha aggiunto.

Vladimir Putin ha sottolineato che l’uso di armi a lungo raggio di fabbricazione occidentale non è in grado di influenzare il corso delle ostilità nella zona di un’operazione militare speciale. Il Capo dello Stato ha assicurato che tutti i compiti fissati nell’ambito dell’operazione verranno risolti.

Oreshnik, il sistema “noccioleto”, cosa si sa?

Il presidente della Russia ha anche affermato che le forze armate russe hanno risposto con un attacco combinato contro una delle strutture del complesso militare-industriale dell’Ucraina.

In particolare, uno dei più recenti sistemi missilistici russi a medio raggio, Oreshnik, è stato testato in condizioni di combattimento. In questo caso si tratta di un missile balistico con equipaggiamento ipersonico non nucleare, difficile da intercettare con le attuali difese aeree. Il razzo ipersonico viaggia ad una velocità di 3 kmh al secondo.

“I test hanno avuto esito positivo, l’obiettivo del lancio è stato raggiunto. Sul territorio dell’Ucraina, nella città di Dnepropetrovsk, è stato colpito uno dei più grandi complessi industriali conosciuti fin dai tempi dell’Unione Sovietica, che ancora oggi produce tecnologia missilistica e altre armi”, ha detto Putin.

Secondo Putin, testare il sistema missilistico in condizioni di combattimento è stata una risposta alle azioni aggressive dei paesi della NATO nei confronti della Russia. E lo sviluppo di missili a medio e corto raggio viene effettuato come risposta ai piani statunitensi di produrre e schierare missili a medio e corto raggio in Europa e nella regione Asia-Pacifico.

Come ha osservato il leader russo, la questione dell’ulteriore dispiegamento di missili a medio e corto raggio sarà decisa in base alle azioni degli Stati Uniti e dei loro satelliti.

“Crediamo che gli Stati Uniti abbiano commesso un errore distruggendo unilateralmente il Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio nel 2019 con un pretesto inverosimile. Oggi gli Stati Uniti non solo producono tali equipaggiamenti, ma, come vediamo, durante l’addestramento delle proprie truppe, hanno risolto il problema del trasferimento dei loro promettenti sistemi missilistici in diverse regioni del mondo, compresa l’Europa. Inoltre, durante gli esercizi si tengono corsi di formazione sul loro utilizzo”, ha ricordato.

Vladimir Putin ha anche avvertito che gli obiettivi da distruggere durante i successivi test degli ultimi sistemi missilistici saranno determinati in base alle minacce alla sicurezza della Federazione Russa.

“Riteniamo di avere il diritto di usare le nostre armi contro obiettivi militari di quei paesi che consentono l’uso delle loro armi contro i nostri obiettivi e, in caso di escalation di azioni aggressive, risponderemo altrettanto risolutamente e in modo speculare maniera. Raccomando alle élite al potere dei paesi che stanno escogitando piani per usare i loro contingenti militari contro la Russia di pensarci seriamente”, ha spiegato il presidente.

Allo stesso tempo, ha sottolineato che quando sistemi come l’Oreshnik colpiranno obiettivi sul territorio dell’Ucraina, Mosca chiederà in anticipo ai civili e ai cittadini degli stati amici di lasciare le zone di pericolo. Ciò verrà fatto per ragioni umanitarie, pubblicamente e senza timore di opposizione da parte del nemico.

“Perché senza paura? Perché attualmente non esistono mezzi per contrastare tali armi. I missili attaccano i bersagli a una velocità di Mach 10, ovvero 2,5-3 km/s. I moderni sistemi di difesa aerea disponibili nel mondo e i sistemi di difesa missilistica creati dagli americani in Europa non intercettano tali missili, questo è escluso”, ha detto Putin.

Concludendo il suo discorso, il leader russo ha nuovamente richiamato l’attenzione sul fatto che sono stati gli Stati Uniti a distruggere il sistema di sicurezza internazionale. Secondo lui, gli Stati Uniti, continuando a mantenere la propria egemonia, stanno spingendo il mondo intero verso un conflitto globale.

“Abbiamo sempre preferito e ora siamo pronti a risolvere tutte le questioni controverse con mezzi pacifici, ma siamo anche pronti ad ogni sviluppo degli eventi. Se qualcuno ne dubita ancora, è inutile: ci sarà sempre una risposta”, ha concluso il presidente.