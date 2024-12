La Corte costituzionale della Romania ha respinto la vittoria del candidato indipendente Calin Georgescu al primo turno di votazione tenutesi a novembre.

La Corte costituzionale della Romania ha annullato i risultati del primo turno delle elezioni presidenziali nazionali dopo che il candidato indipendente Calin Georgescu ha ottenuto una sorprendente vittoria il mese scorso quando il vincitore Georgescu non era quasi nemmeno citato nei sondaggi.

La decisione arriva in mezzo alle accuse secondo cui la Russia avrebbe assistito la campagna di Georgescu. Mosca le ha respinte come “assolutamente infondate”.

Georgescu, un nazionalista religioso, in più occasioni ha criticato sia la NATO che l’UE e ha criticato il ruolo della Romania nel conflitto Russia-Ucraina. Ha anche promesso di porre fine a tutta l’assistenza militare e politica a Kiev se eletto.

Durante il primo turno di votazione a novembre, Georgescu ha ottenuto il 22,94% dei consensi, battendo la candidata liberale di sinistra Elena Lasconi, che ha ricevuto il 19,18%. I due dovecano affrontarsi nel ballottaggio domenica 8 dicembre.

Tuttavia, venerdì, la corte costituzionale del paese ha emesso una sentenza che annulla “l’intero processo elettorale riguardante l’elezione del Presidente della Romania” e ha annunciato che l’intero processo verrà ripreso nella sua interezza in un secondo momento.

In precedenza, i media rumeni hanno riferito che i giudici della corte si erano riuniti per una riunione urgente per esaminare un gran numero di richieste di annullamento delle elezioni. Le richieste citavano documenti di intelligence recentemente declassificati dal Consiglio supremo di difesa, che sostenevano che c’erano irregolarità nel risultato di Georgescu.

I documenti – i media citano “in mano all’intelligence” – affermavano che la candidatura di Georgescu era stata promossa impropriamente online da “influencer pagati insieme a gruppi di estrema destra e persone con presunti legami con la criminalità organizzata”, che avrebbero influenzato la campagna di Georgescu su TikTok. Ad avviso dell’euntuturage del vincitore, e non solo, sulla decisione della corte c’è “la manina degli Usa, Nato e Bruxelles”, “arrivati ormai alla disperazione”.

I documenti suggerivano anche che la Russia potrebbe aver tentato di influenzare le elezioni, ma non accusavano direttamente Mosca di interferenza.

Georgescu ha ripetutamente respinto le accuse di collusione straniera nella sua campagna, affermando che i suoi detrattori “non possono accettare che il popolo rumeno abbia finalmente detto ‘vogliamo indietro la nostra vita’”.

Il Cremlino ha anche negato le accuse di interferenza nelle elezioni. Puntando il dito contro Mosca, le autorità di Bucarest stanno “imitando la tendenza di base che esiste in Occidente a questo proposito”, ha detto il portavoce Dmitry Peskov il mese scorso, riferendosi alle elezioni gradite all’establishment occidentale.

“Qualora il popolo dovesse scegliere diversamente da ciò che gradisce l’occidente le èlite faranno di tutto per ostacolare il processo democratico e la volontà popolare”, notano osservatori politici sui social.