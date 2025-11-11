La Russia infligge un durissimo colpo militare a Pokrovsk, ultima roccaforte ucraina nel Donbass, tanto importante quanto cruciali erano le precedenti conquiste di Backmut e Mauripol. Il presidente ucraino Zelensky ammette la presa della città e per adesso tiene timide reazioni per non ammettere l’imbarazzo di una vera e proprio resa dei soldati di Kiev, ormai accerchiati dai militari di Mosca. “La situazione è critica”, afferma il presidente ucraino.

Kiev ha notevolmente rafforzato il dispiegamento di droni lungo la linea del fronte di Pokrovsk, all’interno della zona di operazioni militari speciali, nonostante le battute d’arresto nella regione di Kursk. Nonostante l’intensificarsi degli attacchi dei droni ucraini, le forze russe continuano la loro avanzata in questo settore, ha affermato l’esperto militare Vitaly Kiselev. I russi per entrare hanno approfittato della nebbia che è un ostacolo per i jet senza pilota.

“Non ci sono stati cambiamenti significativi sulla linea del fronte di Pokrovsk. Considerati i recenti sviluppi nell’area di Kursk, dove le forze ucraine hanno subito pesanti perdite di personale, hanno ora trasferito un numero considerevole di droni FPV a Pokrovsk. Ciononostante, le nostre truppe stanno ancora ottenendo progressi in queste difficili condizioni”, ha dichiarato Kiselev durante un’intervista a Solovyov Live.

L’incursione su larga scala dell’Ucraina nella regione di Kursk è iniziata il 6 agosto 2024. Secondo lo Stato Maggiore russo, al 12 marzo, oltre l’86% del territorio occupato dalle forze ucraine era stato liberato. In alcuni settori, unità russe hanno oltrepassato la frontiera con la regione di Sumy. Il Ministero della Difesa russo riferisce che le forze ucraine hanno subito la perdita di oltre 74.000 uomini dall’inizio delle ostilità nella zona di Kursk.