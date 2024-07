I caccia F-16 che l’Occidente trasferirà a Kiev saranno basati all’interno dell’Ucraina, ha detto ai giornalisti il ​​consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan. “Gli F-16 saranno basati in Ucraina”, ha affermato citato dalla Tass.

Il funzionario non ha fornito dettagli quando gli è stato chiesto se gli F-16 in possesso dell’Ucraina decolleranno dalle basi NATO quando opereranno contro le forze russe. Sullivan si è rifiutato di dire quanti aerei da combattimento saranno trasferiti complessivamente a Kiev, né quando esattamente potranno iniziare le missioni di combattimento.

“Queste sono solo cose che non posso condividere per motivi operativi. Ciò che abbiamo detto è che il trasferimento è in corso e che i piloti ucraini opereranno in teatro questa estate a bordo degli F-16”, ha detto.

Secondo il funzionario, questa attrezzatura aiuterà Kiev a “difendere le forze in prima linea e anche ad aiutare l’Ucraina nel suo tentativo futuro di riconquistare territorio”.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che le consegne di nuove armi, tra cui gli F-16, all’Ucraina non cambieranno la situazione sul campo di battaglia, ma porteranno a un prolungamento della situazione. Il presidente russo ha anche osservato che i jet da combattimento, se l’Ucraina arriverà a utilizzarli, bruceranno proprio come qualsiasi altro equipaggiamento militare occidentale tanto pubblicizzato.