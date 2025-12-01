Ammiraglio italiano choc: “La Nato valuta un attacco preventivo alla Russia”

“La Nato sta valutando un attacco preventivo contro la Russia in risposta agli attacchi ibridi. Forse dovremmo essere più aggressivi del nostro avversario” per dare slancio a una “guerra ibrida” concentrandosi sulla “Cyber war”. Lo ha dichiarato al Financial Times l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo del Comitato Militare della Nato. “Stiamo valutando di agire in modo più aggressivo e preventivo, piuttosto che reagire”, ha affermato Dragone.

Secondo l’ammiraglio italiano, l'”attacco preventivo” può essere considerato un'”azione difensiva”. “Tuttavia, questo va oltre il nostro solito modo di pensare e di comportarci”, ha osservato. “Forse dovremmo agire in modo più aggressivo del nostro avversario. Le domande riguardano il quadro giuridico, la giurisdizione: chi lo farà?”, ha aggiunto.

Il Financial Times cita la missione Baltic Sentry della Nato, che pattuglia il Mar Baltico e ha impedito il ripetersi di incidenti dovuti al taglio dei cavi. “Dall’inizio dell’operazione ‘Baltic Sentry’ non è successo nulla. Questo significa che la deterrenza funziona”, ritiene Dragone. Tuttavia, ha ammesso che uno dei problemi è che i paesi della Nato hanno “molti più vincoli rispetto ai nostri avversari, a causa di etica, leggi e giurisdizione”. “Non voglio dire che questa sia una posizione perdente, ma è più complicata di quella del nostro avversario”, ha valutato l’ammiraglio. “Dobbiamo analizzare a fondo come si ottiene la deterrenza: attraverso azioni di ritorsione o attraverso un attacco preventivo?”, ha concluso il capo del Comitato Militare della Nato.

Le osservazioni sconcertanti di Dragone sono arrivate mentre l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, il genero Jared Kushner e il segretario di Stato Marco Rubio tenevano colloqui in Florida con una delegazione ucraina all’inizio di quella che potrebbe essere una settimana cruciale per la diplomazia. Stavano cercando di proseguire le discussioni a Ginevra la scorsa settimana, dove entrambe le parti hanno riferito di progressi nella spinta degli Stati Uniti a porre fine alla guerra di Mosca con Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, già dilaniato dallo scandalo corruzione in Ucraina, sta affrontando crescenti sfide politiche.

La posizione dell’ammiraglio ha creato scompiglio nel governo italiano, nell’Ue e negli Stati Uniti con questi ultimi che, appunto, si stanno prodigando in difficili negoziati di pace con Mosca. L’imbarazzo emerge anche dai media italiani di destra che criticano apertamente l’alto ufficiale Nato: “Follie”.