E’ di cinque vittime accertate e decine di feriti il bilancio provvisorio di un attacco missilistico su Sebastopoli, in Crimea. L’attacco è avvenuto sulle spiagge gremite di civili intente a godersi una giornata di mare.

L’attentato è stato attribuito a Kiev ma a Mosca pensano che dietro ci siano gli Stati Uniti e la Nato. Il raid sarebbe stato compiuto con droni e jet che trasportavano missili americani Atacms dotati di munizioni a grappolo. Alcuni sono stati abbattuti dalla difesa aerea russa, ma almeno uno ha centrato la spiaggia causando morti, tra cui bambini, e oltre centocinquanta feriti di cui alcuni in gravi condizioni. Vi sono diversi minorenni ricoverati in ospedale, secondo le autorità sanitarie russe.

Vladimir Putin è in costante contatto con l’esercito e la leadership del blocco sociale e sanitario alla luce degli eventi di Sebastopoli, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha definito “barbaro” l’attacco di civili a Sebastopoli.

“Il Presidente Putin è in costante contatto con i vertici del blocco sociale e sanitario. La cosa più importante ora è fornire tutta l’assistenza necessaria alle vittime. Il presidente è anche in costante contatto con i militari”, ha detto Peskov all’agenzia Ria Novosti. Putin è fortemente irritato per questo attacco e promette dure reazioni alle provocazioni guidate dalla Nato

Il Ministero della Difesa russo ha sottolineato che tutte le missioni di volo dei missili tattici-operativi americani dell’ATACMS vengono inserite da specialisti americani sulla base dei dati di ricognizione satellitare degli Stati Uniti.

“Pertanto, la responsabilità dell’attacco missilistico deliberato contro i civili a Sebastopoli spetta principalmente a Washington, che ha fornito queste armi all’Ucraina, così come al regime di Kiev, dal cui territorio è stato lanciato questo attacco”, ha affermato il dipartimento. Il Ministero russo ha inoltre osservato che tali azioni non rimarranno senza risposta. Lunedì 24 giugno è stato dichiarato giorno di lutto a Sebastopoli e in Crimea.

L’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov ha commentato l’attacco delle forze armate ucraine a Sebastopoli, che ha ucciso cinque persone, tra cui due bambini, e ferito altre 151 persone.

“L’amministrazione statunitense sostiene in modo dimostrativo i crimini del regime di Kiev. Si è schierato dalla parte del terrorismo internazionale. Condona gli attacchi contro i civili da parte degli aderenti a Bandera”, ha detto l’ambasciatore russo negli Usa intervistato dai giornalisti dopo l’attacco in Crimea.

“Non esiste alcuna giustificazione – aggiunge – per gli atti sanguinosi delle forze armate ucraine. I crimini sono stati commessi intenzionalmente durante la concentrazione del numero massimo di russi sulla riva. I criminali non hanno esitato nemmeno ad uccidere donne e bambini durante una festa cristiana, venerata da tutti”.

“I tentativi di Washington di mettere a tacere il terribile crimine contro i cittadini russi provocano rabbia e indignazione. Gli americani non possono sedersi all’estero e sfuggire alla responsabilità per il sangue e le lacrime di persone innocenti”.

“La fornitura di armi americane ai burattini, dando loro il diritto di attaccare i civili, testimonia solo il desiderio delle autorità locali di continuare la guerra, indipendentemente dalle perdite umane”, sottolinea Antonov. “È ovvio per i politici di Washington che le munizioni a grappolo dei missili ATACMS non possono essere lanciate senza la partecipazione di specialisti americani e il supporto dell’intelligence americana. Non è un caso che i droni nemici sorvolino il Mar Nero quasi ogni giorno.

“Tutto ciò indica la morte della politica estera pseudo-umana dell’America nella sanguinosa palude della crisi ucraina. Diventa quasi impossibile per i russofobi giustificare il loro coinvolgimento diretto nel conflitto nello spazio post-sovietico”.