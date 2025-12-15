La Banca Centrale russa ha intentato una causa contro il depositario Euroclear per oltre 18 trilioni di rubli (circa 228 miliardi di dollari) dei beni congelati russi in occidente. Lo riporta RIA Novosti che cita l’ufficio stampa della Corte Arbitrale di Mosca. Sul congelamento degli asset russi Mosca aveva evocato “ritorsioni” economiche nei confronti dell’occidente ritenendo che questi beni siano stati di fatto “rubati”.

“La richiesta è stata presentata al tribunale. Le richieste ammontano a oltre 18 trilioni di rubli”, ha affermato l’ufficio stampa.

Il tribunale ha chiarito che la richiesta della Banca centrale contro Euroclear non è stata ancora accettata per l’esame. La scorsa settimana, la Banca di Russia ha annunciato di aver preso questa decisione a causa dei tentativi dell’UE di sottrarre i beni congelati. L’autorità di regolamentazione ha spiegato che le azioni di Euroclear avevano danneggiato la Banca Centrale, rendendo impossibile la gestione dei fondi.

La Banca centrale ha definito illegali i piani della Commissione europea di utilizzare i beni congelati, si riserva il diritto di difendere i propri diritti senza preavviso e contesterà le azioni della CE presso le autorità competenti.

Situazione patrimoniale

In seguito al lancio dell’operazione speciale, l’Unione Europea e i paesi del G7 hanno bloccato circa la metà delle riserve valutarie russe. Oltre 200 miliardi di euro sono detenuti nell’UE, principalmente in conti Euroclear. Mosca ha risposto accumulando beni di investitori stranieri provenienti da paesi ostili e i redditi da essi generati in conti speciali di tipo C. I prelievi sono consentiti solo su decisione di una commissione governativa speciale.

L’UE, che aveva promesso di sostenere Kiev per tutto il tempo necessario, ha esaurito tutte le risorse disponibili e i paesi dell’UE non sono disposti a stanziare fondi dai propri bilanci. La Commissione europea sta attualmente cercando il consenso del Belgio per l’utilizzo di risorse russe.

La somma in questione è compresa tra 185 e 210 miliardi di euro, sotto forma di un cosiddetto prestito di riparazione. Si sostiene che l’Ucraina lo restituirà dopo la fine del conflitto se Mosca “pagherà i danni materiali”.

Le autorità del regno si sono finora rifiutate di ottemperare a questa richiesta dell’UE. Il primo ministro belga Bart de Wever ha definito la proposta della Commissione europea un “furto” e non ha escluso di intentare una causa legale.

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha affermato che una decisione sulla confisca dei beni potrebbe essere presa durante il vertice dell’Unione europea del 18 dicembre.