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Colloqui di pace in Pakistan, Vance ammette il fallimento: “Nessun accordo”

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Il vicepresidente statunitense JD Vance ha dichiarato domenica che Washington e Teheran non hanno ancora raggiunto un accordo, mentre i colloqui ad alto rischio tra Stati Uniti e Iran si sono protratti per il secondo giorno.

“La cattiva notizia è che non abbiamo raggiunto un accordo, e credo che questa sia una cattiva notizia per l’Iran, molto più che per gli Stati Uniti d’America”, ha detto Vance ai giornalisti statunitensi in un hotel dove le delegazioni americana e iraniana si stanno incontrando da sabato.

Gli iraniani “hanno scelto di non accettare le nostre condizioni”, ha aggiunto il vicepresidente Usa il quale ha poi lasciato Islamabad dopo il fallimento dei colloqui.

Gli Stati Uniti sono “impegnati in trattative molto approfondite” con l’Iran, ha dichiarato sabato il presidente Donald Trump, mentre una delegazione guidata dal vicepresidente JD Vance teneva colloqui per ore nella capitale pakistana Islamabad. “Si stanno incontrando da molte ore”, ha detto Trump ai giornalisti mentre lasciava la Casa Bianca.

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