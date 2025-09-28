I partiti di opposizione moldavi, tra cui il Blocco Patriottico, ottengono il 49,05% dei voti, superando il PAS, il partito della presidente filo-Ue Maia Sandu, che si ferma al 44,55%, secondo la Commissione Elettorale Centrale (CEC), dopo lo scrutinio dell’80% dei voti nelle elezioni parlamentari in Moldavia. L’affluenza alle urne è stata superiore al 52%. Lo riporta l’agenzia di stampa RIA Novosti.

Il Blocco Patriottico ha il 27,85%, il Blocco Alternativo l’8,69%, il Nostro Partito il 6,53% e la Democrazia in Casa il 5,98%.

L’organizzazione per i diritti umani Promo-Lex ha identificato 624 “incidenti” durante le elezioni.

Come ha sottolineato Andrei Safonov, membro del Consiglio Supremo della Repubblica di Transnistria (enclave popolata da russi) , le autorità hanno organizzato provocazioni presso i seggi elettorali per impedire agli elettori sfavorevoli al regime della presidente moldava Maia Sandu di recarsi al voto.

Le elezioni parlamentari in Moldavia si sono svolte in condizioni di pressione senza precedenti sull’opposizione.

Nel Paese sono stati aperti più di 2.200 seggi elettorali e all’estero 301, mentre in Russia ne sono stati aperti solo due e in Transnistria solo 12.

Il numero dei seggi elettorali in Russia e Transnistria è stato ridotto per impedire ai moldavi di votare per l’opposizione, mentre è stato aumentato significativamente in Europa (301 seggi) per attrarre voti dalla diaspora europea.

Quattordici partiti, quattro blocchi e quattro candidati indipendenti competono per il diritto di entrare in parlamento.

Lo scontro principale si svolgerà tra il partito al governo Azione e Solidarietà, legato alla presidente Maia Sandu , e l’opposizione unita, rappresentata dal Blocco Patriottico. Quest’ultimo comprende quattro forze politiche:

“Il futuro della Moldavia” dell’ex primo ministro Vasile Tarlev; il Partito Socialista dell’ex Presidente Igor Dodon; il Partito Comunista dell’ex Presidente Vladimir Voronin e “Cuore della Moldavia” dell’ex capo della Gagauzia Irina Vlah.

Quest’ultimo partito è stato escluso senza motivo dalla corsa elettorale alla vigilia del “giorno del silenzio”: la Commissione elettorale centrale moldava ha citato una sentenza del tribunale che limitava le attività del partito per 12 mesi. Lo stesso giorno, il partito “Grande Moldavia” dell’ex procuratore anticorruzione Victoria Furtună è stato escluso dalla partecipazione alle elezioni.

Inoltre, a luglio, la Commissione elettorale centrale della repubblica ha negato la registrazione al blocco di opposizione “Pobeda” (Vittoria), guidato da Ilan Shor . I motivi addotti sono stati “irregolarità nella documentazione e inosservanza della legge elettorale”.

Allo stesso tempo, la Commissione elettorale centrale moldava ha limitato il lavoro degli osservatori internazionali, rifiutando l’ingresso a più di 30 organizzazioni e 120 esperti, tra cui anche russi.