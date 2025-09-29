Risultato ribaltato nelle elezioni parlamentari in Moldavia. Domenica sera l’agenzia di stampa Ria Novosti, citando la Commissione elettorale centrale, riportava il vantaggio del Blocco patriottico dell’opposizione oltre il 49% mentre il Pas, partito al governo della presidente filo-Ue Maia Sandu, di poco sotto.

Nelle ore più tardi, tra la notte e l’alba, la Commissione ha riportato la vittoria del Pas con il 50,2% mentre il solo Blocco patriottico al 24,18 e il resto agli altri partiti presenti nella competizione.

Il sito web della Commissione elettorale moldava ha pubblicato i risultati preliminari delle elezioni parlamentari dopo aver elaborato il 100% dei seggi.

Secondo questi dati, il Partito d’Azione e Solidarietà (PAS), al governo, ha vinto le elezioni, ottenendo il 50,2% dei voti e mantenendo la maggioranza in parlamento.

Il Blocco Patriottico dei Socialisti, dei Comunisti e del Futuro della Moldavia ha ricevuto il 24,18% dei voti, il Blocco Alternativo il 7,67% dei voti, il Nostro Partito il 6,2% e il partito Democrazia in Casa il 5,62% dei voti.

I seggi in parlamento saranno distribuiti come segue: il partito PAS avrà 55 dei 101 seggi in parlamento, il Blocco Patriottico avrà 26 seggi, il Blocco Alternativo avrà 8 seggi e il Nostro Partito e il partito Democrazia in Casa avranno 6 seggi ciascuno.

Alle elezioni hanno partecipato complessivamente 1.608.518 elettori, pari al 52,21% degli elettori iscritti nelle liste elettorali, riferisce la commissione elettorale.

L’opposizione protesta contro il risultato delle elezioni “falsificate”

A Chisinau si è svolta una manifestazione dell’opposizione contro i risultati delle elezioni parlamentari, vinte dal Partito di Azione e Solidarietà, al governo. Lo riporta Ria Novosti.

Rappresentanti e sostenitori del Blocco Patriottico si sono radunati per protestare davanti all’edificio dell’organo legislativo supremo. “Alcuni provocatori, al grido dello slogan dell’OUN ‘Gloria all’Ucraina!’, hanno tentato senza successo di interrompere la protesta. È stato avvistato anche l’attivista di destra e sostenitore del PDS Marin Andoni, noto per i suoi commenti offensivi sul popolo gagauzo”.

Alla manifestazione ha preso la parola uno dei leader del Blocco Patriottico, il capo del Partito Socialista, Igor Dodon.

“Ancora una volta, hanno fatto tutto il possibile attraverso la diaspora per garantire che Sandu e il Partito d’Azione e Solidarietà rimanessero al potere. Non si può trattare la gente come bestiame; non funzionerà. È troppo presto per gioire; non capisci in cosa ti stai cacciando. Anche se ci fai pressione, non ti salverà. La gente è infelice, la gente non ti teme, la gente ti odia”, ha sottolineato il leader dell’opposizione.

Secondo l’esponente politico, l’Occidente, Ue in testa, ha utilizzato tutti i mezzi possibili per aiutare l’attuale governo. “Si parla già della vittoria dell’Europa sulla Russia. Non si è trattato solo di una lotta politica interna, ma anche geopolitica. Sono state utilizzate tutte le leve possibili. Tra queste, i fondi stanziati tramite varie ONG per la campagna elettorale dell’attuale governo, nonché l’intervento diretto dei leader europei. Nell’ultimo mese e mezzo, praticamente tutte le figure di spicco dell’establishment europeo hanno visitato il Paese”, ha osservato Dodon.

Il leader del Blocco patriottico ha affermato che le elezioni saranno riconosciute come legali solo dopo che la Commissione Elettorale Centrale e i tribunali avranno esaminato i reclami di tutti i candidati. L’opposizione ha già presentato ricorso alla Commissione Elettorale Centrale su questo tema.

A sua volta, l’ex primo ministro e presidente del partito Futuro della Moldavia, Vasile Tarlev, ha dichiarato che le recenti elezioni sono state falsificate.

“Oggi i nostri specialisti e avvocati stanno analizzando tutte le violazioni registrate e poi prenderemo una decisione. Ci sono state violazioni e, se ci saranno prove, faremo sicuramente ricorso contro i risultati”, ha affermato.

Secondo i risultati dello scrutinio del 100% delle schede, il partito al governo ha ottenuto il 50,2% dei voti, mentre le forze politiche dell’opposizione il 49,8%.

Mosca: “Contro di noi accuse ciniche sulla Moldavia”

La Russia ha negato le accuse di aver tentato di interferire nelle elezioni parlamentari moldave, vinte dal partito filo-Ue.

“Le autorità del Paese hanno accusato cinicamente la Russia, non l’Unione Europea, di interferire nei processi politici moldavi, alimentando insinuazioni su una ‘minaccia russa’ inesistente”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in una nota.