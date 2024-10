Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è stato al vertice dei paesi BRICS in Kazan e ha chiesto una soluzione pacifica dei conflitti in corso tra Israele e Palestina e tra Ucraina e Russia sulla base dello statuto dell’organizzazione e del diritto internazionale. Con l’occasione il segretario generale dell’ONU ha incontrato il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin che non vedeva prima dell’operazione in Ucraina.

“Abbiamo bisogno di pace in Ucraina e in Palestina. Una pace giusta in linea con la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale e le risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite”, ha affermato all’incontro dei BRICS.

Il segretario generale ha aggiunto che tutti i conflitti attuali nel mondo devono essere risolti restando fedeli ai valori della Carta delle Nazioni Unite, allo stato di diritto, all’integrità territoriale e all’indipendenza politica di tutti gli Stati.

Oltre 300 giornalisti per la conferenza stampa di Putin a Kazan

Diverse decine di capi di stato e di governo si sono riuniti per il meeting dei paesi BRICS a Kazan, in Russia. Centinaia, invece, i giornalisti che hanno partecipato alla conferenza stampa finale del leder. Il presidente russo incontra regolarmente i media dopo le sue visite all’estero e i principali eventi internazionali; la portata della conferenza stampa di oggi deriva dal fatto che il presidente russo è l’ospite del vertice

Putin ha riassunto il summit di tre giorni dei BRICS e ha risposto alle domande dei cronisti. Il summit è un evento internazionale e ci sono stati molti operatori dei media stranieri. Oltre ai giornalisti che rappresentano i paesi che prendono parte al summit, è stato concesso l’accesso anche ai giornalisti di un certo numero di paesi cosiddetti “ostili”.

Dopo la conferenza stampa, si prevede che il presidente russo terrà una serie di incontri bilaterali, che si protrarranno fino a tarda notte.