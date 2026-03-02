Israele colpisce il Libano, decine di morti. Rappresaglia di Hezbollah

L’esercito israeliano ha lanciato operazioni offensive contro le formazioni militari del gruppo sciita Hezbollah, in Libano. Lo annunciato il capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane, tenente generale Eyal Zamir citato dai media. Vi sono morti e feriti da entrambi le parti.

Rappresaglia libanese in Israele

Nelle prime ore del mattino del 2 marzo, il nord di Israele è stato colpito dal fuoco proveniente dal Libano. Hezbollah ha rivendicato la responsabilità, affermando che il fuoco è stato sparato sul territorio israeliano in risposta all’assassinio della Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei.

In seguito, l’aeronautica militare israeliana ha iniziato a lanciare massicci attacchi sul territorio libanese. Il capo di stato maggiore delle IDF, tenente generale Eyal Zamir, ha approvato i piani per ulteriori operazioni e ha dato istruzioni alle truppe di prepararsi per continue azioni offensive e difensive.

Dopo i bombardamenti dal Libano, Zamir ha affermato che le IDF erano preparate a un simile scenario. Almeno 31 persone sono state uccise e altre 149 sono rimaste ferite nella prima ondata di attacchi aerei israeliani sul territorio libanese, ha dichiarato il Ministero della Salute del Paese in una nota pubblicata sulla sua pagina X.

Dichiarazione del primo ministro libanese

Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha criticato l’attacco a Israele dal territorio libanese, definendolo una “mossa irresponsabile”. Il funzionario ha scritto sulla sua pagina X che “non permetterà che il Libano venga trascinato in un’altra scommessa” e ha promesso di “prendere misure per proteggere il popolo libanese”.

Dichiarazione del capo di Hezbollah

Il gruppo sciita Hezbollah non abbandonerà il campo di battaglia e continuerà la sua resistenza, seguendo le istruzioni dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un attacco aereo sull’Iran, ha dichiarato il segretario generale dell’organizzazione, lo sceicco Naim Qassem, in un discorso ai suoi sostenitori in relazione all’assassinio del leader supremo iraniano.

Mobilitazione dei riservisti in Israele

L’IDF intende richiamare 100.000 riservisti in relazione alla situazione in Iran, ha riferito l’ufficio stampa dell’esercito. Israele ha mobilitato i riservisti per azioni in Libano e forse in Siria, ma non per un’operazione di terra in Iran, ha dichiarato Andrey Kartapolov, presidente del Comitato di difesa della Duma di Stato russa, durante una trasmissione televisiva Rossiya-1.