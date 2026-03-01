La rappresaglia dell’Iran: Teheran attacca decine di basi Usa e Israele in MO

L’Iran ha sferrato attacchi contro 27 basi militari statunitensi nella regione, il quartier generale delle Forze di difesa israeliane e un complesso difensivo a Tel Aviv, ha affermato il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) in una dichiarazione.

Secondo la dichiarazione, citata dalla televisione iraniana, l’IRGC “non permetterà che le sirene tacciano” nel territorio di Israele e nelle basi statunitensi e attaccherà “con maggiore forza le strutture e gli obiettivi nemici”.

L’esercito iraniano ha annunciato di aver lanciato nuovi attacchi contro obiettivi statunitensi e israeliani, mentre nella capitale iraniana, Teheran, si sono verificate una serie di esplosioni.

L’agenzia di stampa Mehr ha pubblicato la sesta dichiarazione delle Forze Armate iraniane. La dichiarazione indica che, nell’ambito della sesta ondata dell’Operazione “Real Promise 4”, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie ha lanciato attacchi missilistici e con droni su larga scala contro basi militari israeliane e statunitensi nella regione.

Gli attacchi hanno preso di mira 27 siti di proprietà statunitense nella regione, tra cui la base aerea di Tel Nof, il quartier generale dello stato maggiore dell’esercito israeliano a Tel Aviv e un importante complesso dell’industria della difesa.

Nella dichiarazione si afferma che le forze armate iraniane non consentiranno che le “sirene” vengano messe a tacere nelle basi israeliane e statunitensi e che saranno attuate una serie di azioni di ritorsione deterrenti, diverse e dure.

Nel frattempo, in seguito agli attacchi, è stato riferito che i sistemi di difesa aerea sono stati attivati ​​in Qatar, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Giordania e Israele e che sono state udite delle esplosioni.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane aveva annunciato che avrebbe lanciato attacchi di rappresaglia contro Israele e le basi statunitensi nella regione “poco dopo” la morte del leader iraniano Ayatollah Ali Khamenei.

L’esercito israeliano ha inoltre dichiarato che i sistemi di difesa aerea stavano lavorando per intercettare i missili.

L’Home Front Command ha inviato un avviso ai cittadini sui cellulari, invitandoli a non uscire dai loro rifugi fino a nuovo avviso.

I media israeliani hanno riferito che le sirene sono state attivate nella parte centrale del Paese.

L’Iran promette vendetta per la morte di Khamenei

“L’Iran ritiene suo dovere e legittimo diritto vendicare l’assassinio della Guida Suprema, l’Ayatollah Ali Khamenei”, ha affermato il presidente Masoud Pezeshkian.

“La Repubblica islamica dell’Iran considera la vendetta contro gli autori di questo crimine un suo dovere e un suo legittimo diritto”, si legge in un testo pubblicato sul canale Telegram di Pezeshkian.

Pezeshkian ha anche definito l’assassinio di Khamenei da parte di Stati Uniti e Israele una dichiarazione di guerra ai musulmani di tutto il mondo.

“L’assassinio del leader politico supremo della Repubblica islamica dell’Iran e di un importante leader del mondo sciita è un’aperta dichiarazione di guerra contro i musulmani, in particolare gli sciiti in tutto il mondo, da parte della sinistra alleanza americano-sionista”, ha affermato Pezeshkian.

Questo il messaggio di condoglianze del dottor Pezeshkian in seguito al martirio di Sua Santità l’Ayatollah al-Uzma Khamenei, il grande leader della Rivoluzione Islamica”

“L’assassinio del grande comandante dell’Ummah islamica è una guerra aperta contro i musulmani, specialmente gli sciiti in tutto il mondo. La fermezza e la resistenza contro l’oppressione hanno lasciato il nome immortale e duraturo del martire Imam Khamenei nella storia. La Repubblica Islamica dell’Iran considera un dovere e un diritto legittimo vendicare e punire i responsabili e gli istigatori di questo crimine.

In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso

«E non dite di coloro che sono stati uccisi sulla via di Allah che sono morti, ma sono vivi, anche se voi non ne siete consapevoli»

Con grande dolore, tristezza e rammarico, il grande comandante dell’Ummah islamica, il venerato e alto leader della Rivoluzione Islamica, Sua Santità l’Ayatollah al-Uzma Imam Khamenei, è stato martirizzato per mano dei più malvagi tra i malvagi del mondo. Questo evento è la più grande prova dell’attuale mondo islamico. L’assassinio della più alta carica politica della Repubblica Islamica dell’Iran e guida e autorità eminente del mondo sciita, da parte dell’asse maledetto americano-sionista, è considerato una dichiarazione di guerra aperta contro i musulmani, specialmente gli sciiti in tutto il mondo.

L’amato Iran, durante 37 anni di guida saggia e leadership del martire di alto rango Sua Santità l’Ayatollah al-Uzma Imam Khamenei, ha continuato con fermezza e potere la via luminosa di Sua Santità l’Imam Khomeini (ra) ed è diventato un centro di resistenza contro l’arroganza e di ricerca dell’indipendenza. Una grande e divina leadership che, facendo affidamento sulla volontà, il voto e l’opinione del popolo, ha dato onore e dignità alla nazione iraniana ed è stata come un pilastro imponente, una spina negli occhi dei nemici dell’Islam e dell’Iran.

La saggezza e la lungimiranza, la fermezza e la resistenza contro l’oppressione, l’attaccamento all’Imam Khomeini e agli ideali della Rivoluzione Islamica, la compassione e la gentilezza, la scienza, la pazienza, la sincerità e la fede pura nel Signore Onnipotente hanno lasciato nel martire di alto rango Imam Khamenei un nome immortale e duraturo nella storia contemporanea, accanto all’Imam Khomeini (ra). Veramente, solo il martirio nel campo di battaglia contro i nemici dell’Islam era degno e appropriato per il nome e la posizione dell’Ayatollah al-Uzma Seyyed Ali Khamenei.

La Repubblica Islamica dell’Iran considera un dovere e un diritto legittimo vendicare e punire i responsabili e gli istigatori di questo crimine storico e si impegnerà con tutte le sue forze a realizzare questa grande responsabilità e dovere.

Io, rinnovando le mie condoglianze all’Ummah islamica, al nobile popolo iraniano e a tutti gli ammiratori e seguaci di questo eterno leader, sottolineo la mia ferma determinazione e volontà incrollabile di proseguire la via di questo grande uomo della storia e chiedo al Signore Onnipotente il successo nell’unità e nella solidarietà sempre crescente tra i responsabili e il nobile popolo iraniano nel percorso di realizzazione degli alti ideali della Rivoluzione Islamica e nell’espansione della giustizia e della libertà nella società”.