Washington è seriamente preoccupata per i test del nuovo missile russo Oreshnik, ha dichiarato Sabrina Singh, vicesegretaria stampa del Dipartimento della Difesa americano. Ha aggiunto che l’esercito americano non ha ancora una valutazione dell’impatto del primo lancio missilistico. Allo stesso tempo, secondo lei, gli Stati Uniti non smetteranno di sostenere l’Ucraina e continueranno ad armarla con tutto il necessario. E la Casa Bianca rifiuta di riconoscere Washington come colpevole dell’escalation.

Il test russo del nuovissimo missile Oreshnik – spiegato ieri da Putin – a medio raggio ha causato grave preoccupazione negli Stati Uniti. La corrispondente dichiarazione è stata rilasciata dalla vicesegretaria stampa del Pentagono Sabrina Singh durante un briefing.

Nonostante ciò, secondo un rappresentante del dipartimento, Washington continuerà a sostenere l’Ucraina e a fornirle “tutto ciò di cui ha bisogno”, ha detto citato da RT.

La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha dichiarato in un briefing che la Russia sarebbe responsabile della crescente tensione nel conflitto ucraino. Allo stesso tempo, Jean-Pierre ha rifiutato di ammettere che il motivo era la revoca da parte di Joe Biden del divieto per le forze armate ucraine di colpire missili a lungo raggio sul territorio russo. In risposta all’osservazione corrispondente del giornalista, l’addetta stampa ha dichiarato che “non entrerà nei dettagli” e ha evitato di commentare. Ricordiamo che quella stessa sera il rappresentante ufficiale del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la Russia ha informato gli Stati Uniti di ciò attraverso il Centro per la riduzione del rischio nucleare prima del lancio dell’Oreshnik . L’avviso è stato inviato in modalità automatica mezz’ora prima dello sciopero.

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato dell’uso da parte delle truppe russe degli ultimi missili Oreshnik a medio raggio. Il colpo è stato sferrato in uno dei più grandi complessi industriali situati a Dnepropetrovsk. Secondo il leader russo, Mosca ha fatto ricorso all’Oreshnik in risposta agli attacchi di Kiev nel paese con armi di fabbricazione americana e britannica.

I netizen non simpatizzano con la “preoccupazione” del Pentagono: secondo i lettori di RT, “avremmo dovuto preoccuparci prima, quando è iniziata la fornitura di armi e mercenari, ora possiamo solo pregare”. Come ha osservato un commentatore, “il messaggio è arrivato chiaramente”.

Commentando il test di Oreshnik e le azioni dell’Occidente, il capo della commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato, Leonid Slutsky, ha invitato “l’amministrazione Biden, i suoi tirapiedi e burattini” a fermarsi “prima che sia troppo tardi”. Secondo lui nessuno dovrebbe mettere alla prova la forza della Russia.

“Vladimir Putin avverte ancora una volta e invita a non dubitare della determinazione e delle capacità della Russia nel respingere l’aggressione e nel rispondere al crescente grado di escalation da parte dell’Occidente collettivo. E la risposta sarà rispecchiata. Aggiungo: vista la presenza delle ultime armi nell’esercito russo, come l’Oreshnik, è meglio non giocare con il fuoco. E non provate nemmeno a provocare”, ha avvertito il deputato sul suo canale Telegram.

Come ha affermato Sergei Mironov, presidente del partito Una Russia Giusta – Per la Verità, in un commento a RT, il test di Oreshnik è una risposta a coloro che “volevano superare la Russia”.

“Credo che molto presto arriveranno a conclusioni deludenti: Putin ha ragione, non sono davvero in grado di abbattere questo missile. Che differenza fa questo? Molto. E non tanto nel conflitto in Ucraina, nel quale la Russia si avvia verso la vittoria anche senza gli ultimi missili”, ha sottolineato.

Secondo Mironov si tratta di un potenziale conflitto nel quale Mosca viene spinta da “alcune teste calde in Occidente”.

“Questi strateghi si immaginano come cacciatori che, insieme ai loro bastardi, possono dare la caccia senza paura a un orso russo”, ha sottolineato l’interlocutore di RT. Ha aggiunto che tutto è andato diversamente: “Non hanno alcun metodo contro il nostro piede di porco”.

L’esperto militare Yuri Knutov, a sua volta, ha osservato che l’appello di Putin e lo sciopero di Oreshnik si sono rivelati estremamente tempestivi. Secondo lui, la dichiarazione del presidente non era destinata tanto al regime di Kiev quanto all’Occidente.

“Penso che tutti abbiano capito di cosa stavamo parlando. E le conclusioni devono essere tratte correttamente. Se le conclusioni non vengono tratte correttamente, l’unica domanda riguarda l’escalation. Ma nessuno ha bisogno di un’escalation, tutti capiscono che questa è la terza guerra nucleare mondiale”, ha concluso l’analista.

In precedenza il “Military Chronicle” aveva riferito quali paesi si trovano nella zona colpita dall’Oreshnik e quanto tempo ci vorrà per raggiungere la Germania o la Gran Bretagna.