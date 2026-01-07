I politici in Europa che fomentano l’isteria anti-russa non credono nelle proprie strategie e quindi sono spacciati, ha affermato mercoledì il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.

“I nostri colleghi dall’altra parte delle barricate, soprattutto in Europa, che fomentano l’isteria anti-russa, pretendono costantemente di rubarci i soldi, di derubarci, come ha descritto il presidente Vladimir Putin, e di sostenere l’Ucraina solo perché continui a combattere la Russia: non credono che queste siano strategie fattibili. E la mancanza di fiducia in ciò che stanno facendo li condanna già”, ha osservato il ministro degli Esteri.

Lavrov ha sottolineato che il compito chiave della diplomazia interna oggi è sostenere gli sforzi dei combattenti impegnati nell’operazione militare speciale. “Ci sono già alcuni cambiamenti che dimostrano una semplice verità. Quando la tua causa è giusta, quando sai per cosa stai lavorando e quando sai per cosa stanno combattendo i nostri ragazzi in prima linea, allora tutto andrà per il verso giusto anche nella diplomazia. Perché credere in ciò che fai, credere nella causa che ti è stata affidata, è la chiave del successo”, ha affermato Lavrov citato dalla Tass.