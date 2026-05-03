L’Iran minaccia di mandare truppe e navi americane al cimitero

“Gli Stati Uniti sono l’unico pirata al mondo che possiede portaerei. La nostra capacità di affrontare i pirati non è inferiore alla nostra capacità di affondare navi da guerra.

In risposta al blocco navale statunitense dello Stretto di Hormuz, il generale Mohsen Rezaei, consigliere militare della Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, ha minacciato Washington affermando che truppe e navi americane “finiranno nel cimitero”, ovvero uccise e affondate.

“Gli Stati Uniti sono l’unica nazione pirata al mondo ad avere una portaerei. La nostra capacità di combattere i pirati è pari alla nostra capacità di affondare navi da guerra. Preparatevi a vedere le vostre navi e le vostre truppe finire in un cimitero, proprio come il relitto del vostro aereo a Esfahan”, ha scritto Rezaei sui social media, post rilanciato dall’agenzia Mehr.

The U.S. is the only pirate in the world that possesses aircraft carriers. Our ability to confront pirates is no less than our ability to sink warships.

Prepare to face a graveyard of your carriers and forces, just as the wreckage of your aircraft was left behind in Isfahan. — محسن رضایی (@ir_rezaee) May 3, 2026

Sabato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha paragonato il blocco americano dello Stretto di Hormuz alla pirateria, definendolo “un affare molto redditizio”. All’inizio di aprile, il Comando Centrale degli Stati Uniti aveva segnalato il sequestro della nave mercantile iraniana Touska, che aveva tentato di forzare il blocco nel Golfo dell’Oman. Teheran ha considerato questo atto un attacco e una violazione del cessate il fuoco.

Questa settimana, l’Iran ha consegnato agli Stati Uniti, tramite mediatori pakistani, il testo di un nuovo piano di pace. In precedenza, l’emittente televisiva Al Mayadeen aveva riferito che la Repubblica islamica aveva proposto una formula in tre fasi per la prosecuzione del dialogo.

Pertanto, la prima fase prevede la fine della guerra e garanzie di sicurezza per l’Iran e il Libano. Successivamente, le parti discuteranno i meccanismi per la gestione dello Stretto di Hormuz e affronteranno poi la questione del programma nucleare. Tuttavia, il passaggio al terzo punto sarà possibile solo dopo aver raggiunto un accordo sui primi due.

Trump non è rimasto soddisfatto di questa proposta. Secondo quanto riportato dai media, starebbe pianificando un blocco a lungo termine dell’Iran . Tuttavia, pare che abbia considerato la ripresa dei bombardamenti o il ritiro dal conflitto come opzioni più rischiose.

Trump ha ammesso di aver commesso atti di “pirateria” nel Golfo Persico

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ammesso apertamente la “pirateria” e le azioni criminali contro la navigazione internazionale. Lo riporta l’agenzia Irna.

Sabato, Baqaei ha scritto in un post su X che Trump ha apertamente descritto l’intercettazione delle navi iraniane come “comportamenti da pirati”.

“Il Presidente degli Stati Uniti ha apertamente definito il sequestro illegale delle navi iraniane ‘pirateria’, vantandosi sfacciatamente di ‘comportarsi come pirati'”, ha affermato il portavoce.

“Non si è trattato di una gaffe verbale. È stata un’ammissione diretta e inequivocabile della natura criminale delle loro azioni contro la navigazione marittima internazionale. La comunità internazionale, gli Stati membri delle Nazioni Unite e il Segretario generale delle Nazioni Unite devono respingere con fermezza qualsiasi normalizzazione di tali flagranti violazioni del diritto internazionale.”

Queste dichiarazioni giungono in un contesto di crescenti tensioni tra Iran e Stati Uniti, in particolare nel Golfo Persico, uno strategico corridoio energetico globale. Le controversie sull’applicazione del blocco imposto dagli Stati Uniti, sulla sicurezza della navigazione e sulla presenza militare nella regione hanno alimentato i timori di scontri e interruzioni del traffico marittimo.