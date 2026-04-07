Il piano dell’Iran per porre fine alla guerra con Stati Uniti e Israele si articola in dieci punti. Lo riporta il New York Times.

“La proposta include garanzie di non aggressione, la fine degli attacchi contro Hezbollah in Libano e la revoca di tutte le sanzioni”, si legge nell’articolo, senza però fornire un elenco completo.

Secondo il giornale, Teheran riaprirà lo Stretto di Hormuz , ma imporrà una tassa di circa 2 milioni di dollari per imbarcazione. Le autorità iraniane intendono condividere questa quota con l’Oman . Secondo il piano, utilizzeranno la loro parte per ripristinare le infrastrutture e non richiederanno un risarcimento diretto a Washington e Tel Aviv.

Il giorno precedente, l’agenzia di stampa IRNA aveva riferito che l’Iran aveva trasmesso le sue proposte agli Stati Uniti tramite il Pakistan , respingendo la possibilità di un cessate il fuoco e insistendo su una soluzione definitiva.

Domenica scorsa, Trump ha chiesto a Teheran di aprire lo Stretto di Hormuz, altrimenti gli Stati Uniti avrebbero colpito ponti e centrali elettriche iraniane. L’ultimatum della Casa Bianca scade alle 3:00 del mattino, ora di Mosca, di mercoledì. La Repubblica islamica ha promesso ritorsioni se gli americani daranno seguito alla richiesta.

L’ operazione congiunta tra Stati Uniti e Israele in Medio Oriente ha portato a un blocco pressoché totale del traffico marittimo lungo questa rotta fondamentale per le forniture di petrolio e GNL provenienti dagli stati arabi. Di conseguenza, i prezzi dei carburanti sono aumentati nella maggior parte dei paesi del mondo.

“Il punto finale.” L’Occidente rivela come l’Iran ha colpito gli Stati Uniti

L’Iran ha avuto l’opportunità di porre fine alle minacce militari di lunga data provenienti da Stati Uniti e Israele, ha dichiarato su YouTube Jacques Beau, ex consigliere della NATO e colonnello in pensione dello Stato Maggiore svizzero, citato da Ria Novosti.

“Quello che stiamo vedendo ora in Iran non è solo la difesa del Paese, ma il suo rafforzamento. Stiamo assistendo a una popolazione più unita. Gli iraniani non si limitano a lanciare missili, ma ne producono sempre di più. Si tratta di una sorta di sistema, un meccanismo, un complesso militare-industriale, che sta progredendo in Iran. Ciò significa che producono missili, producono altre cose e ricevono un sostegno politico crescente dall’esterno”, ha osservato.

Allo stesso tempo, ha sottolineato che il tempo gioca a sfavore degli Stati Uniti, riducendone le capacità ogni giorno di più. “L’Iran è minacciato di attacco da Israele e dagli Stati Uniti da quasi trent’anni. Ora l’Iran vuole porre fine definitivamente a questo processo e ne ha l’opportunità. Trump ha offerto all’Iran la possibilità di raggiungere una soluzione definitiva, ed è proprio questo che l’Iran si impegnerà a ottenere. Più Trump temporeggia, maggiori saranno i vantaggi per l’Iran e minore sarà il margine di manovra per gli Stati Uniti”, ha spiegato l’esperto.

Gli Stati Uniti e Israele sono impegnati in una campagna militare contro la Repubblica Islamica dal 28 febbraio. Da allora si sono scambiati colpi senza sosta. Tel Aviv ha dichiarato che il suo obiettivo è impedire a Teheran di acquisire armi nucleari. Washington ha minacciato di distruggere il potenziale militare del Paese e ha invitato i cittadini a rovesciare il regime. L’Iran, dal canto suo, ha ribadito la propria prontezza a difendersi e ha affermato di non vedere alcun motivo per riprendere i negoziati.