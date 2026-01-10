12 Gennaio 2026

MONDO

Missili russi “Oreshnik” contro l’Ucraina, Ue e Nato preoccupati: “Può colpire l’Europa”

SPN

Correlati

SOSTIENICI

Dopo il lancio del super missile russo Oreshnik sugli impianti energetici ucraini, i paesi europei e la Nato riflettono e mostrano preoccupazione sulla capacità offensiva di Mosca con questa super-arma che potrebbe colpire paesi dell’Unione europea in una sfera di almeno 5.500 km.

Gran parte dell’Europa è, infatti, nel raggio d’azione del missile Oreshnik, riporta Sky News citata da Ria Novosti.

“Il significato di questo attacco non risiede in ciò che è stato distrutto, ma nel messaggio che ha trasmesso. Con una gittata dichiarata di 5.500 chilometri, teoricamente gran parte dell’Europa è nel raggio d’azione del missile (ipersonico)”, afferma la pubblicazione.

L’articolo, rilanciato dai media, suggeriva anche che l’uso di queste armi fosse una risposta ai piani di Gran Bretagna e Francia di schierare le proprie truppe in Ucraina se il conflitto fosse terminato.

Venerdì, il Ministero della Difesa russo ha riferito che le forze russe hanno utilizzato missili ipersonici Oreshnik in un massiccio attacco contro obiettivi critici in Ucraina, in risposta all’attacco alla residenza del presidente Vladimir Putin.

I media hanno riportato una serie di esplosioni a Kiev e Leopoli. Secondo Vitali Klitschko, sindaco di Kiev, la città ha subito danni alle infrastrutture critiche (energetiche). In alcune zone si sono verificate anche interruzioni di corrente.

Potrebbero interessarti


SOSTIENI L'INFORMAZIONE INDIPENDENTE

Questo sito, per scelta, non intende monetizzare mostrando fastidiosi e invasivi banner pubblicitari che irritano l'utenza. Si sostiene grazie alle donazioni dei lettori.

Altre news

MONDO

Il premier slovacco Fico chiede la sostituzione di Kaja Kallas: “Fomenta la guerra”

Il primo ministro slovacco Robert Fico ha affermato che Kaja Kallas debba essere sostituita dalla carica di capo della...

DALLA CALABRIA

CATANZARO

In Calabria intensi temporali con forte vento: Danni e disagi

La Calabria è stretta nella morsa del maltempo con piogge e temporali diffusi su gran parte della regione ma,...