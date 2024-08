Gli attacchi dell’Ucraina alla regione russa di Kursk non sono riusciti a raggiungere l’obiettivo di distogliere le forze russe dal Donbass e dalla Slobozhanshchina, ha affermato in una dichiarazione la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova citata dalla Tass.

“Il regime di Zelensky non ha raggiunto il suo obiettivo principale: distrarre le forze armate russe dal Donbass e dalla Slobozhanshchina (Ucraina nord-orientale). Al momento, i militanti ucraini che hanno fatto un’incursione nel territorio della regione di Kursk vengono respinti in modo deciso dalle Forze armate della Federazione Russa”, ha affermato nella dichiarazione sul sito web del Ministero degli Esteri.

“Il regime criminale dell’ex presidente ucraino Vladimir Zelensky (il suo mandato è scaduto, ndr) continua a dimostrare la sua vera natura neonazista al mondo intero”, ha detto Zakharova, riferendosi all’attacco terroristico ucraino nella regione di Kursk. “Dato che la situazione nel Donbass è disperata per le forze ucraine, il governo ucraino ha ordinato un attacco terroristico sui territori della regione di Kursk che sono vicini al confine”.

“Kiev non ha fatto mistero del fatto che intendeva fare questo passo per migliorare le proprie posizioni negoziali in futuro, cosa che Mikhail Podolyak, consigliere del capo dello staff di Zelensky, ha dichiarato senza alcuna esitazione l’8 agosto.”

“Le formazioni armate ucraine Banderite (riferito al nazista Stepan Bandera, eroe nazionale in Ucraina, ndr) sparano indiscriminatamente sui civili mentre cercano di evacuare da aree pericolose, bombardano edifici residenziali e infrastrutture civili e si dedicano a veri e propri saccheggi”, ha continuato la portavoce. “I combattenti ucraini catturati ammettono di aver ricevuto un ordine che, se i civili oppongono resistenza, devono sparare senza pietà a tutti sul posto”.

Zakharova ha detto che tutti questi fatti, incluso il fatto che le forze ucraine stanno attaccando il territorio russo con la complicità dei loro protettori della NATO, “confermano pienamente la rilevanza degli obiettivi e degli scopi dell’operazione militare speciale per denazificare e smilitarizzare l’Ucraina, che sarà sicuramente realizzata”. La portavoce di Lavrov ha espresso fiducia che “il regime di usurpatori di Kiev, che è marcio dall’interno, è tenuto in piedi solo con i soldi dell’Occidente”. Ha detto che il suo crollo è “solo questione di tempo”.

Situazione nella regione di Kursk

Le forze ucraine hanno iniziato un attacco importante nella regione di Kursk lo scorso 6 agosto. Da allora, sono stati emessi ripetutamente allarmi di attacco missilistico nella regione. L’attacco ha ucciso 12 civili e ne ha feriti altri 121, tra cui 10 bambini, secondo gli ultimi dati. Gli ospedali hanno ricoverato 69 persone. Di queste, 17 sono in gravi condizioni.

Oltre 120.000 persone hanno abbandonato le aree della regione di Kursk vicine al confine ucraino, o sono state evacuate. Secondo il Ministero della Difesa russo, l’Ucraina ha perso fino a 2.030 militari, 35 carri armati e 31 veicoli corazzati per il trasporto di truppe dall’inizio dei combattimenti nell’area di Kursk.