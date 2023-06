Media russi: “Forze ucraine hanno distrutto la Diga di Kakhovska”, a Kherson. Danni ingenti

1 di 7

Le forze armate ucraine, secondo i media russi, hanno compiuto questa notte un attentato alla centrale idroelettrica di Kakhovska, tra la regione di Kherson e il nord della Crimea, alimentata dal fiume Dnepr, provocando ingentissimi danni alla Diga con una impetuosa fuoriuscita di acqua che sta costringendo le autorità dei territori annessi alla Russia, una massiccia evacuazione. Secondo i media italiani e occidentali a provocare la distruzione della Diga sarebbero state le forze militari russe.

La distruzione della struttura della centrale idroelettrica di Kakhovska, riporta RT, è stata presumibilmente effettuata dal sistema Vilkha MLRS (lanciarazzi multiplo con munizioni guidate, ndr).

L’acqua nel Dnepr vicino a Nova Kakhovka è aumentata di oltre 10 metri a causa della distruzione delle valvole nella centrale idroelettrica di Kakhovka, a seguito della quale è iniziato uno scarico incontrollato di acqua. Lo ha annunciato il capo dell’amministrazione comunale Vladimir Leontyev. Secondo lui, il livello massimo di innalzamento dell’acqua sarà di 12 M. Allo stesso tempo, è già iniziata l’evacuazione dalle aree costiere allagate.

“L’entità della distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovka è molto grave e ripristinarla sarà paragonabile a costruirla da zero”. Lo ha affermato il capo dell’amministrazione locale Vladimir Leontyev. “La portata della distruzione è molto seria, <…> in questo momento non si può dire che sarà molto facile ripristinarla”.

“Problemi con l’approvvigionamento idrico della Crimea emergeranno nella regione di Kherson dopo il crollo della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka”. Lo ha detto ai giornalisti il ​​​​capo dell’amministrazione locale Vladimir Leontyev martedì.

“L’unica minaccia è che in questo momento avremo problemi con la fornitura di acqua alla Crimea. E, come si sente, gli attacchi [da parte dell’esercito ucraino] su Novaya Kakhovka continuano. Tutti sono sul posto, l’energia elettrica è attiva. Stiamo lavorando, non vi preoccupate, andrà tutto bene”, ha detto.

“Novaya Kakhovka è stata allagata dopo la distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovka da parte di un attacco delle truppe ucraine”. Lo ha detto il capo del distretto urbano, Vladimir Leontiev, in onda sul canale televisivo Rossiya 1.

“Guarda cosa sta succedendo fuori dalla finestra: la città è allagata”, ha detto il funzionario, mostrando la vista dalla finestra dell’amministrazione.

In precedenza, su Channel One, Leontiev ha notato che il bombardamento della città da parte delle forze armate ucraine dalla riva destra del Dnepr continua. Le autorità si trovano di fronte al compito di portare fuori le persone, eliminando la possibilità di scosse elettriche. Per fare ciò, gli insediamenti a valle del Dnepr vengono disconnessi dalla rete.

“La scorsa notte i bombardamenti dell’esercito ucraino hanno distrutto la parte superiore della centrale idroelettrica di Kakhovskaya. Il colpo, presumibilmente, è stato sferrato dall’Alder MLRS. Le valvole della diga sono state spazzate via, ma la diga stessa non è stata danneggiata. C’è uno scarico di acqua non regolamentato”. Lo riporta Ria Novosti citando Leontiev.

“Allarme per la centrale nucleare di Zaporizhzhia”

I danni provocati alla diga di Kakhovka “potrebbero avere conseguenze negative per la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma la situazione è sotto controllo”, afferma l’operatore nucleare ucraino Energoatom. Lo riporta il Guardian. “La notte del 6 giugno 2023, gli invasori russi hanno fatto saltare in aria la diga dell’Hpp (la centrale idroelettrica di Kakhovska, ndr)”, ha scritto l’operatore in un comunicato spiegando che i livelli dell’acqua “in rapida diminuzione” nel bacino idrico rappresentano una “minaccia aggiuntiva per la centrale nucleare di Zaporizhzhia temporaneamente occupata”. Per ora, tuttavia, lo stagno di raffreddamento della centrale nucleare è pieno, ha aggiunto. “L’acqua del bacino idrico di Kakhovsky è necessaria affinché la stazione riceva energia per i condensatori delle turbine e i sistemi di sicurezza della Znnp (la centrale di Zaporizhzhia, ndr). Lo stagno di raffreddamento della stazione è ora pieno: alle 8:00 il livello dell’acqua è di 16,6 metri, sufficiente per le esigenze della stazione”, ha spiegato Energoatom.

Il pericolo di un “disastro nucleare” alla centrale di Zaporizhzhia “aumenta rapidamente”, ha affermato invece Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell’Ufficio del Presidente ucraino Zelensky. “Il mondo è di nuovo sull’orlo di un disastro nucleare, perché la centrale nucleare di Zaporizhzhia ha perso la sua fonte di raffreddamento. E questo pericolo sta aumentando rapidamente”, ha dichiarato Podolyak in un messaggio ai media.

Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) però non c’è “alcun pericolo nucleare immediato” alla centrale di Zaporizhzhia. “Gli esperti dell’Aiea” presenti sul sito “stanno monitorando da vicino la situazione”, ha aggiunto l’organismo Onu in un tweet, mentre l’impianto utilizza l’acqua del fiume per raffreddare il combustibile dei noccioli dei reattori.

La diga è anche un impianto strategico per il rifornimento di acqua alla Crimea, annessa alla Russia. Il capo della locale amministrazione filorussa, Vladimir Leontiev, citato dall’agenzia Ria Novosti, ha tuttavia detto che le forniture idriche alla penisola non dovrebbero essere interrotte.

L’azione compiuta alla Diga di Kakhovska è molto più grave dell’attentato sul ponte di Kherk, quando un camion fu fatto esplodere e la cui deflagrazione ha distrutto una parte del ponte che collega la Russia alla Crimea. Dopo mesi di lavoro il ponte è stato ricostruito dagli ingegneri russi. Prima ancora c’era stata un’azione terroristica contro il gasdotto Nord Stream nel Baltico che trasportava il gas russo fino alla Germania.